ممنوعيت تردد وسايل نقليه سنگين و اتوبوس ها از محور كندوان

به گزارش خبرگزاري مهر ، محور ايذه - شهركرد در استان خوزستان به دليل غير استاندارد بودن محور با شيب بالاي حدود 16 درصد سربالايي هاي تند و خطرناك عبور اتوبوسها و ميني بوسها از محور فوق ممنوع است و مسير اتوبوسها از سمت اصفهان - خرم آباد پيش بيني مي شود و همچنين محور ماهشهر - هنديجان حد فاصل كيلومتر 58 الي 60 از مورخ 11/5/83 تا اطلاع بعدي مسدود خواهد بود و عبور ترافيك از طريق جاده انحرافي صورت مي گيرد.

بنابر اين گزارش محور بروجرد - خرم آباد در استان لرستان به دليل احداث تقاطع غير همسطح از روز يكشنبه مورخ 10/3/83 كيليومتر 5 محور بروجرد -خرم آباد تا پايان عمليات مسدود خواهد بود و محور رامهرمز- باغملك در استان خوزستان به منظور احداث چهار دستگاه پل در محور رامهرمز - باغملك حد فاصل كيلومتر 17 الي 19 واقع در استان خوزستان اين محور از روز سه شنبه مورخ30 / 4/83 تا اطلاع ثانوي در محدوده اجراي عمليات مسدود اعلام مي شود ، بديهي است درمدت انسداد رانندگان وسايط نقليه عبوري از اين مسير مي توانند با احتياط كامل و رعايت نكات ايمني از طريق راه انحرافي احداثي تردد نمايند.

اين گزارش مي افزايد : محور شاهرود - سبزوار در استان سمنان با توجه به برنامه اجراي بازيافت حد فاصل كاهك - عباس آباد در مسير شاهرود - سبزوار محور بكطرفه عباس آباد - كاهك از تاريخ 27/7/83 از كاهك حداكثر به مدت 2 ماه مسدود و ترافيك محور به صورت دو طرفه از باند جنوبي عبور نمايند همچنين محور اهواز- بندر امام به دليل بهسازي و روكش آسفالت از كيلومتر 37 الي 50 تا اطلاع بعدي مسدود است و تردد از طريق باند رفت و به صورت 2 طرفه صورت مي گيرد .

گزارش مركز فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راه ناجا همچنين حاكي است كه محور آبادان به دليل نياز به بازسازي پل فلزي بقيه الله كه دچار خوردگي قطعات و آسيب ديدگي عرشه شده است نيمه باز بوده و فقط خودروهاي سبك حق عبور از آنرا دارند و خودروهاي سنگين بايد از محور قفاص- آبادان - چوئيده و بلعكس تردد كنند .