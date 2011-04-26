85 درصد زمین های مسیر راه آهن گیلان تملک شد

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به پیشرفت فیزیکی 85 درصدی این راه آهن در حوزه استان قزوین اشاره کرد و افزود: قطعاتی که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند ریل گذاری و آماده بهره برداری خواهند شد.

وی با بیان اینکه مسیرقزوین، رشت - انزلی برای سال 1392 با فاینانس خارجی به اتمام می رسد، اظهارداشت: اولین قطعه از قزوین تا رستم آباد شهرستان رودبار خواهد بود.

معاون عمرانی استاندار گیلان به دلیل پیشرفت 85 درصدی این راه آهن مهم کشور در محدوده استان قزوین اشاره کرد و گفت: مسیر راه آهن در حوزه قزوین بیشتر در دشت واقع شده اما در حوزه گیلان به سطح آب های زیر زمینی و رودخانه های موجه است.

وی خاطر نشان کرد: عملیات مهندسی رودخانه در حوزه گیلان اتفاق افتاد در حالیکه استان قزوین فارغ از عوارض محیطی، جوی و جغرافیایی بود.

اکبرزاده با بیان اینکه مسیر خط آهن رشت - آستارا دارای 162 کیلومتر، 9 ایستگاه و 33 دستگاه پل بزرگ است، افزود: برای ساخت این مسیر 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه از سمت آستارا توسط قرارگاه خاتم حدود شش کیلومتر آغاز شده و همینطور کشور جمهوری آذربایجان حد فاصل اتصال نیافته خود با شهرستان آستارا را می سازد.