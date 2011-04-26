شرایط میزبانی کرج برای بازیهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد محمودی که با هدف تبریک سال نو و دیدار با مسئولان فدراسیون فوتبال به ساختمان خیابان سئول رفته بود گفتگویی با علی کفاشیان، رئیس و نبی دبیر کل فدراسیون داشت. در این نشست برگزاری پررنگ دوره‌های مربیگری و داوری و میزبانی این استان از مسابقات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در سال 90 فدراسیون فوتبال برخی از بازی های دوستانه تیم های ملی کشورمان را به میزبانی کرج برگزار کند.

محمودی سرپرست هیات فوتبال استان البرز نیز در این نشست با اشاره به عملکرد سال گذشته هیات فوتبال به ارایه آماری از شاخص های فوتبال استان پرداخت و خواستار همکاری و حمایت بیشتر فدراسیون از برنامه های استان تازه تاسیس البرز شد.