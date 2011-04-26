خبرهای کوتاه ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت بیش از دو ماه از قبول سرپرستی فدراسیون ژیمناستیک، درویش زاده در احکامی سرپرستان کمیته های مربیان، داوران، ایروبیک ژیمناستیک و نظارت و ارزیابی فدراسیون را منصوب کرد.

بدین ترتیب بیژن جوانبخت به عنوان سرپرست کمیته مربیان ژیمناستیک هنری، کامران داوودی به عنوان سرپرست کمیته داوران ژیمناستیک هنری، علی نصیری به عنوان سرپرست کمیته ایروبیک ژیمناستیک و ناصر پایه گذار به عنوان سرپرست کمیته نظارت وارزیابی از سرپرست فدراسیون ژیمناستیک حکم گرفته اند.

تیم آستانا قزاقستان هفتمین تیم خارجی تور بین المللی تهران

حضور تیم دوچرخه سواری آستانا قزاقستان، به عنوان هفتمین تیم خارجی برای حضور در تور دوچرخه سواری بین المللی ریاست جمهوری قطعی شد. تاکنون تیم های خارجی plan b racing استرالیا، لتوآ، تیم ملی ژاپن، قزاقستان وازبکستان در این تور بین المللی قطعی شده است. این تور خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.

کمانداران برای سفر به "شنژن" سیبل ها را نشانه می روند

رقابتهای انتخابی تیم ملی تیراندازی باکمان ایران برای سفر به بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در "شنژن" چین 22 اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود. این مسابقات در دو مسافت 50و 70 متر و در هر دو رشته ریکرو و کامپوند برگزار خواهد شد. تیم تیروکمان کشورمان برای اولین بار در این المپیک دانشجویان جهان شرکت خواهد کرد.

رکابزنان اصفهان پیشتاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور زنان

نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور بانوان (جوانان) امروز در بخش پیست برگزار شد. در 200 متر و دو هزار متر بهنوش برزگر از اصفهان و در 500 متر ریحانه طالبی از استان البرز عناوین نخست را از آن خود کردند. در رده سنی بزرگسالان هم در 200 متر مریم پورحسین، در 500 متر آتوسا عباسی و در 3 هزار متر مریم قیاسوند مدالهای طلا را از آن خود کردند. این رقابت‌ها با حضور 130 ورزشکار از 17 استان به مدت دو روز در پیست آزادی برگزار می شود.