نیم تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمدعلی گودرزی ظهرسه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای افزایش برخوردهای انتظامی با قاچاقچیان موادر مخدر ماموران ایست بازرسی علی آباد بیرجند موفق به دستگیری دو نفر قاچاقچی شدند.

وی با بیان اینکه مواد مخدر کشف شده در داخل یک دستگاه پرادو به طرز پیچیده ای جاسازی شده بود، اضافه کرد: این خودرو از مسیر استان های جنوبی به سمت تهران در حرکت بوده است که با هوشیاری ماموران 516 کیلو تریاک و 23.5 کیلو هروئین کشف و دو نفر دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی چند روز گذشته نیز از یک دستگاه اتوبوس 28 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است، ادامه داد: این اتوبوس از جنوب وارد استان شده بود و مواد مخدر بلعیده شده در شکم و معده هشت راس گوسفند کشف شده است.

امیر گودرزی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون چهار تن و 851 کیلو مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بیش از 600 خرده فروش و قاچاقچی مواد مخدر نیز در این مدت دستگیر شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 38 درصد افزایش را نشان می دهد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از توقیف 72 دستگاه خودروی جاسازی مواد مخدر در راستای کشفیات سال جاری استان خبر داد.

امیر گودرزی تصریح کرد: کشف خودروها در سال جاری به نسبت سال گذشته بیش از شش درصد افزایش داشته است.