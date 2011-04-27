افزایش 1000 درصدی تعرفه خدمات پستی!/ مشتریان شوکه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تعرفه خدمات جدید پستی اعم از هزینه تمبر، توزیع نشریات و ... با افزایشی چشمگیر مواجه شده و موجب ایجاد مشکلات عدیده ای برای استفاده کنندگان از این خدمات شده است.

این درحالی است که کارشناسان این شرکت از وجود چنین تغییری بی خبر بوده و اتفاقی بودن آن را به عنوان شوک قوی بر پیکره پست می دانند.

در این بین بخشهایی مانند مطبوعات نیز که به عنوان یک موسسه خصوصی اقدام به اطلاع رسانی در میان مردم و سازمانها می پردازند از حباب افزایش قیمت خدمات پستی در امان نماندند.

بر این اساس، قیمت هزینه های پستی ارسال مطبوعات محلی در آذربایجان شرقی با افزایشی هزار و 100 درصدی تعرفه خدمات روبرو شدند به طوری که مبلغ 100 ریال به ازای هر روزنامه به هزار و 100 ریال افزایش یافته است.

افزایش اینچنینی قیمتهای خدمات پستی آن‌هم به یکباره همه مراجعان به چنین خدماتی را با مشکلاات فراوانی مواجه خواهد کرد و در این میان موسسات مطبوعاتی خصوصی لطمات جبران‌ناپذیری را متحمل خواهند شد، موسساتی که بدون اتکا به درآمدهای دولتی به هزاران زحمت سرپا هستند و با چنین افزایش قیمت‌هایی ماندنشان در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

سرعت تصویب ابلاغ و اجرای نرخ خدمات جدید پستی آنچنان بوده است که خبر این موضوع در خبرگزاری‌ها و پایگاههای خبری هنوز فرصت نشر کامل نیافته است و تنها در پرتال «دفاتر پیشخوان خدمات پستی و بخش عمومی و غیردولتی» می توان «خبر نرخ خدمات پستی برای سال 90 ابلاغ شد» را مشاهده کرد.

بر اساس این خبر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از شش سال تثبیت نرخ پست، تعرفه جدید خدمات پستی کشور را تصویب و ابلاغ کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات که در خصوص تعیین تعرفه های پستی و مخابراتی همچنان چالش هایی را با شورای رقابت دارد، مصوبه مورخ 89.12.22 این کمیسیون را مبنی بر افزایش نرخ خدمات پستی ابلاغ کرد.

در این مصوبه رده های وزنی از 6 به 4 رده و محاسبه نرخ براساس مقصد به درون استانی، استان همجوار و استان غیر همجوار در پست داخله و گروه های یک تا 5 در کشورهای خارجی برای پست خارجه تقسیم کرده است.

خدمات پستی داخله شامل نامه، مطبوعات و کیسه مخصوص در سرویس های عادی، سفارشی و پیشتاز است. این خدمات در سرویس خارجه به صورت زمینی و هوایی ارائه می گردد که زمان ارسال آن به مقصد متفاوت است.

شرکت پست ایران 14 سرویس جانبی پستی نیز تعریف و تعرفه آن را از سازمان تنظیم مقررات اخذ کرده است.

این خدمات شامل اضافه نرخ مرسولات شکستنی، غیر استاندارد و خارج از اندازه، حق مقر فرستنده، حق شیفت و کشیک، استرداد مرسوله در صورت نبودن گیرنده در چندبار مراجعه، احراز هویت و کنترل مدارک شناسایی گیرنده، مرسولات از مبدا و به مقصد جزایر ایرانی خلیج فارس، توزیع بروشورهای تبلیغاتی در باجه های پستی، استفاده از اینترنت در دفاتر پستی و تمبر شخصی است.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 3 نوع بیمه عمومی، بیمه اظهار شده برای مرسولات داخلی و خارجی را نیز برای تضمین خسارات وارده به مرسولات پستی پیش بینی کرده است.

همچنین 23 خدمت جانبی در بخش توزیع مرسولات برای شرکتهای پستی پیش بینی شده است.

شرکت پست براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند اطلاعات مشتریان ونیز اطلاعات مکانی کدپستی را به متقاضیان آن بفروشد و کمیسیون اختیار تعیین نرخ قراردادهای پستی را نیز به معاونت فنی شرکت پست واگذار کرده است.

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به نظر می رسد در اجرای نرخ های جدید خدمات پستی آن چنان تعجیلی وجود داشته است که تمهیدات لازم برای اطلاع رسانی عمومی و نیز تجهیز دفاتر پستی به نرم افزار به روز شده در نظر گرفته نشده است.

با این اوصاف اداره پست استان در پایان ساعات کاری دیروز با تماس تلفنی از مشتریان خود که با آن اداره قرار دادهای پستی دارند می خواست که با مراجعه به اداره پست به تنظیم قرارداد بر اساس نرخ های جدید اقدام کنند.

از دیگر سو افزایش نرخ خدمات پستی آن‌چنان است که شگفتی هر شنونده‌ای را سبب می‌شود. هرچند تا لحظه تنظیم خبر، نرخ خدمات پستی جدید از سوی اداره پست ارائه نشده است اما نرخی که از سوی اداره پست استان به صورت شفاهی به مسئولان نشریه برای توزیع امروز روزنامه اعلام شده است حکایت از نرخ جدید خدمات پستی دارد.

اکنون اداره پست استان که با ابلاغ سراسری اقدام به این افزایش نرخ خدمات کرده است را می توان رکورد دار افزایش قیمتها بعد از هدفمندی یارانه دانست به هر حال این افزایش قیمت سرسام آور برای مطبوعات محلی استان که مشتری هر روزه آن نیز به شمار می آیند تا حد فاجعه قلمداد می شود!