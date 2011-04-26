کمیته ویژه رسیدگی به مسائل فرهنگی طرقبه شاندیز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، اظهار داشت: طرقبه و شاندیز به دلیل پذیرایی و استقبال از مجاوران و زائران امام هشتم (ع) مشکلات فرهنگی پیدا کرده، که ضروری بود کمیته ای به مسئولیت فرماندار برای حل این مشکلات تشکیل شود.

وی با اشاره روند مناسب حل مشکلات فرهنگی طرقبه شاندیز از اختصاص صد میلیون تومان بودجه برای فعالیت این کمیته خبر داد و تصریح کرد: تمامی ادارات کل استان موظف به همکاری با این کمیته هستند.

صلاحی با اشاره به اینکه فرمانداران تمامی اختیارات استاندار را در سطح شهرستان ها دارند، افزود: از افزایش تعداد مراکز گردشگری و پذیرایی در طرقبه و شاندیز استقبال می کنیم، اما باید در صدور مجوزها و ایجاد مجموعه ها مسائل فرهنگی و افراد متقاضی تشکیل واحد گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به اخذ تعهدات فرهنگی از اماکن گردشگری و پذیرایی در ابتدای تشکیل، تاکید کرد: این اماکن حق هیچگونه تخطی از قانون را ندارند و در صورت رعایت نکردن ضوابط، باید با آنها برخورد شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در مواجهه با مردم باید برخورد فرهنگی شده و به کسانی که هنجارها را رعایت نمی کنند، تذکر داده شود اما با افراد ساختار شکن و باندهای خاص باید برخورد قضایی صورت گیرد.

صلاحی در خصوص کارمندان ادارات دولتی، تصریح کرد: کارمندان دولت باید شئونات اسلامی را رعایت کنند و در صورت مشاهده بد حجابی با فرد خاطی و مسئول مربوطه برخورد می شود.

وی به شهرداری های شهرهای طرقبه و شاندیز یک ماه مهلت داد تا نسبت به فرهنگی نمودن مسیر عبور و مرور در شهرستان اقدام کنند.

استاندار خراسان رضوی از نیروی انتظامی و اداره راه و ترابری در خواست کرد تا تمهیدات ویژه ای را برای روان تر نمودن ترافیک منطقه در نظر بگیرند.

صلاحی همچنین بر برگزاری جلسات توجیهی برای اصناف و آگاهی سازی آنان بر ضرورت رعایت مسائل فرهنگی تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به درخواست امامان جمعه دو شهر طرقبه و شاندیز برای ایجاد کانون های فرهنگی در مساجد تاکید کرد: آمادگی داریم تا در تمامی پنج هزار مسجد سطح استان کانون فرهنگی و قرآنی راه اندازی کنیم و از نظر بودجه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی خواست طی یک ماه آینده اداره متبوع خود را در شهرستان طرقبه شاندیز مستقر کند.

حسین محمدزاده فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز نیز در این دیدار اظهار داشت: سالانه 50 میلیون نفر سفر به شهرستان طرقبه شاندیز انجام می شود که باید از این قابلیت به بهترین شکل بهره برداری شود.

وی ادامه داد: این حجم از حضور زائران و مجاوران امام هشتم (ع) بروز مشکلاتی را به همراه دارد که تمام مسئولان شهرستان برای حل آنها در تلاش هستند.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز با تاکید بر گسترش نظارت بر اماکن گردشگری شهرستان گفت: در این زمینه بانک اطلاعات مراکز گردشگری طرقبه شاندیز تهیه شده است.