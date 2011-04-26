بهروز غریب‌پور درباره وضعیت تولید و اجرای اپرای عروسکی "حافظ" به خبرنگار مهر گفت: با پیگیری‌های مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی و توجه خاصی که معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تولید و اجرای آثار فاخر دارند با تولید و اجرای اپرای عروسکی "حافظ" موافقت شد. البته این موافقت اولیه است و طی روزهای آینده‌ای جلسه با معاون هنری وزیر ارشاد خواهیم داشت تا وضعیت تولید و اجرای اپرای عروسکی "حافظ" به صورت قطعی مشخص شود.



وی با اشاره به استفاده از حدود 70 عروسک برای اپرای عروسکی "حافظ" افزود: سعی می‌کنیم این اثر را برای سالروز حافظ در مهرماه سال جاری آماده و اجرا کنیم. در این اثر علیرضا قربانی از خوانندگان برجسته ایران را با توجه به ویژگی‌ها و منش هنری و عشق و علاقه‌اش به حافظ برای ایفای نقش حافظ در نظر گرفته‌ام. قطعاتی هم که به صورت اتود توسط قربانی خوانده شد فوق‌العاده بود.



غریب‌پور از امیر پورخرجی به عنوان آهنگساز اپرای عروسکی "حافظ" نام برد که بسیار در این زمینه توانمند عمل کرده است. سرپرست گروه تئاتر "آران" یادآور شد: گروه تئاتر عروسکی "آران" که خود را حرفه‌ای می‌داند طی یک سال گذشته با وجود مشکل بودجه پیش تولید و تولید اپرای عروسکی "حافظ" را انجام داده است زیرا باور دارد که مسئولان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت هنری وزارت ارشاد با تولید و اجرای این اثر موافقت می‌کنند.









کارگردان اپراهای عروسکی "مولوی" درباره نوع نگاه مدنظر به زندگی حافظ در اپرای عروسکی "حافظ" توضیح داد: هر کسی به دلیل ابهامی که در اشعار و غزلیات حافظ وجود دارد با دیدگاهی به حافظ نزدیک شده است و برخی او را عارف، برخی صوفی، برخی یک مصلح اجتماعی و برخی انسانی یاوه‌گو معرفی کرده‌اند. من طبق تحقیقاتی که انجام دادم وجه رند بودن حافظ را مد نظر قرار دادم.



غریب‌پور ادامه داد: برخی بر این ذهنیت بودند که حافظ مدام در پی عیش و نوش و خوشگذرانی بوده اما پژوهش و تحقیقات من این موضوع را رد می‌کند. من زندگی اجتماعی و افکار حافظ را به عنوان انسانی شاعر و دردمند تصویر کردم. به طور کلی اپرای عروسکی "حافظ" یک رسالت گزارشی تاریخی از زمانه و زندگی حافظ است.



کارگردان اپراهای عروسکی "رستم و سهراب"، "مکبث" و "عاشورا" تأکید کرد: این نظریه و اپرای عروسکی "حافظ" می‌تواند حافظ را برای نسل معاصر ما بیش از پیش به عنوان انسانی آزاده و بسیار ارزشمند که در سراسر ادبیات ما نقاط قوت ویژه‌ای دارد معرفی کند و به نوعی ادای دینی هم باشد به روح حافظ.