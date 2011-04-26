چهل و سومین شماره ماهنامه سپیده دانایی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجله در چهار بخش «روزگار جوانی»، «پیش از ازدواج»، «همسران جوان» و «مدیریت طلاق» به مهمترین موضوعات مربوط به حوزه خانواده میپردازد.



در بخش روزگار جوانی این ماه سپیده دانایی به موضوعاتی چون «تب مهاجرت تحصیلی» و «مسأله هویت ملی» پرداخته شده است.



در بخش پیش از ازدواج؛ «موانع ازدواج»، «آثار و پیامدهای همخانگی» و «هزینههای دوستی با جنس متفاوت» و «نشانه های سلامت شخصیت» مورد بررسی قرار گرفته است.



«اختلافات اعتقادی در بین همسران»، «بدترین روشهای تغییر دادن همسر» و «آمادگی روانی برای بچه دار شدن» مهمترین موضوعات بخش همسران جوان ماهنامه سپیده دانایی است.



در بخش مدیریت طلاق نیز موضوع «نشانه های ضرورت طلاق» ، «خانواده و فرزندان طلاق گرفته» و «ازدواج با همسر سابق» مورد بررسی قرار گرفته است.



همچنین به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت ماه این مجله به معرفی برخی از کتب روان شناسی مفید در زمینه خانواده پرداخته است.



مجله سپیده دانایی به مدیرمسئولی دکترمحمود گلزاری، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به صورت ماهانه و در 164 صفحه منتشر می شود.