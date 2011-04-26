به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس که به بررسی کلیات لایحه بودجه 90 اختصاص داشت، سیداحمد لطفی آشتیانی با بیان این که لایحه بودجه 90 لایحه‌ای کاملا به هم ریخته است ، گفت : کل بودجه با 40 ماده ارائه شد؛ اما ما 92 ماده الحاقی به این لایحه اضافه کردیم، در واقع این لایحه به هم ریخته شرایط لازم را برای بررسی و اجرا ندارد.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعتبار بسیاری از استان ها 66 درصد افزایش و برخی 11 درصد کاهش داشته است، این مسئله توازن و توسعه منطقه ای را به هم می ریزد، بنابراین می توانیم کل بودجه را برگشت به لایحه دولت بدهیم.

لطفی آشتیانی همچنین از وضعیت بودجه بخش دفاعی انتقاد کرد و گفت: محل هایی که قرار است این بودجه از آنها تامین شود عملا خود نیازمند بودجه هستند و در واقع به بودجه دفاعی کشور بی توجهی شده است.