50 مرکز، گندم مازاد کشاورزان گلستانی را خریداری می کنند

سید حمید رضا میرآفتاب درحاشیه بازدید از مراکز خرید گندم تضمینی سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مراکز متناسب با سطح زیر کشت و میران برداشت در سطح استان پراکنده است و مجهز به سیستم های تخلیه گندم مناسب تری هستند که این امر نیز سرعت تخلیه و بارگیری در این مراکز را افزایش می دهد.

وی افزود: این مراکز به طور متوسط روزانه 12 ساعت فعال و آماده تحویل‌ گندم مازاد کشاورزان است و درصورت نیاز، تعداد آنها قابل افزایش است.

میرآفتاب ادامه داد: امر تحویل گندم از کشاورزان در این مراکز با استقرار نیروهای خبره و کارآزموده دراین خصوص به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد.

عضو شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه اظهار داشت: در هر یک از مراکز، ناظران شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به صورت دائم حضور دارند و بر امر خرید کشاورزان نظارت کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه فصل خرید گندم کشاورزان گلستانی از اواسط خردادماه هر سال آغاز می شود، گفت: امسال حدود 385هزار هکتار از اراضی استان گلستان، زیر کشت گندم رفته است.

مدیرغله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بر اساس جدول پاکی گندم به قیمت تضمینی سه هزار و 600 ریال خریداری خواهد شد.