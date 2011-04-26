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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

50 مرکز، گندم مازاد کشاورزان گلستانی را خریداری می کنند

50 مرکز، گندم مازاد کشاورزان گلستانی را خریداری می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: در حال حاضر 50 مرکز در استان برای خرید تضمینی گندم مازاد کشاورزان در نظر گرفته شده که این مراکز آماده به کار است.

سید حمید رضا میرآفتاب درحاشیه بازدید از مراکز خرید گندم تضمینی سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مراکز متناسب با سطح زیر کشت و میران برداشت در سطح استان پراکنده است و مجهز به سیستم های تخلیه گندم مناسب تری هستند که این امر نیز سرعت تخلیه و بارگیری در این مراکز را افزایش می دهد.

وی افزود: این مراکز به طور متوسط روزانه 12 ساعت فعال و آماده تحویل‌ گندم مازاد کشاورزان است و درصورت نیاز، تعداد آنها قابل افزایش است.

میرآفتاب ادامه داد: امر تحویل گندم از کشاورزان در این مراکز با استقرار نیروهای خبره و کارآزموده دراین خصوص به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد.

عضو شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه دو کشور در ادامه اظهار داشت: در هر یک از مراکز، ناظران شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گلستان به صورت دائم حضور دارند و بر امر خرید کشاورزان نظارت کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه فصل خرید گندم کشاورزان گلستانی از اواسط خردادماه هر سال آغاز می شود، گفت: امسال حدود 385هزار هکتار از اراضی استان گلستان، زیر کشت گندم رفته است.

مدیرغله و خدمات بازرگانی استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در سال جاری، گندم مازاد بر نیاز کشاورزان بر اساس جدول پاکی گندم به قیمت تضمینی سه هزار و 600 ریال خریداری خواهد شد.

کد مطلب 1298107

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