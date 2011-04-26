فصلنامه پژوهشی "استاره سو" در حوزه هنری مازندران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور پژوهشگران برجسته استان و کشور نظیر دکتر اسماعیل بنی اردلان، دکتر سید صمد حسینی، دکتر مصطفی معلمی، استاد سیروس مهدوی، دکتر صفر یوسفی، دکتر زین العابدین درگاهی برگزار شد، بحث و بررسی پیرامون روش های پژوهش در فرهنگ بومی صورت گرفت.

مدیر حوزه هنری استان مازندران در این مراسم گفت: نتیجه تلاش دوستان در واحد پژوهش، تولید فصل نامه پژوهشی استاره سو بوده و امیدواریم که ره آورد مطلوب و اثر گذاری را داشته باشد.

عزیزالله محمدپور افزود: موضوعات کاربردی در حوزه هنری مازندران حمایت می شود.

وی افزود: کارهای پژوهشی بسیاری در کشور صورت می گیرد که متاسفانه خروجی مناسبی ندارند، به این صورت که در مراکز علمی و کتابخانه ها نگهداری می شود و یا ساختار خوب و علمی ندارند و یا اینکه دسترسی مخاطب به آنها امکان پذیر نیست.

محمد پورگفت: امیدوارم این جلسات پژوهشی که به صورت ماهانه برگزار می شود، برای پژوهشگران و علاقه مندان این عرصه موثر واقع شود و تداوم یابد.

