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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

فصلنامه پژوهشی "استاره سو" در حوزه هنری مازندران رونمایی شد

فصلنامه پژوهشی "استاره سو" در حوزه هنری مازندران رونمایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: دومین فصل نامه پژوهشی استاره سو، در نخستین نشست پژوهشی سال 90 با حضور اسماعیل بنی اردلان در حوزه هنری مازندران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور پژوهشگران برجسته استان و کشور نظیر دکتر اسماعیل بنی اردلان، دکتر سید صمد حسینی، دکتر مصطفی معلمی، استاد سیروس مهدوی، دکتر صفر یوسفی، دکتر زین العابدین درگاهی برگزار شد، بحث و بررسی پیرامون روش های پژوهش در فرهنگ بومی صورت گرفت.

مدیر حوزه هنری استان مازندران در این مراسم گفت: نتیجه تلاش دوستان در واحد پژوهش، تولید فصل نامه پژوهشی استاره سو بوده و امیدواریم که ره آورد مطلوب و اثر گذاری را داشته باشد.

عزیزالله محمدپور افزود: موضوعات کاربردی در حوزه هنری مازندران حمایت می شود.

وی افزود: کارهای پژوهشی بسیاری در کشور صورت می گیرد که متاسفانه خروجی مناسبی ندارند، به این صورت که در مراکز علمی و کتابخانه ها نگهداری می شود و یا ساختار خوب و علمی ندارند و یا اینکه دسترسی مخاطب به آنها امکان پذیر نیست.

محمد پورگفت: امیدوارم این جلسات پژوهشی که به صورت ماهانه برگزار می شود، برای پژوهشگران و علاقه مندان این عرصه موثر واقع شود و تداوم یابد.
 

کد مطلب 1298114

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