به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی کلیات لایحه بودجه سال 90 را در دستور کار داشت.

این بررسی تا ساعت 12:30 به طول انجامید و ادامه آن به جلسه عصر موکول شد.

در جلسه صبح در حالی نمایندگان موافق و مخالف با کلیات این لایحه پشت تریبون قرار گرفتند و به مدت 10 دقیقه به بیان دیدگاه خود پرداختند که دیگر همکارانشان بی توجه به گفته های آنان از ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت این لایحه، عموما در حال گفتگو با یکدیگر بودند.

در این جلسه بیشتر صندلی های مجلس خالی و راهروهای بین صندلی ها محل تجمع نمایندگانی بود که در خصوص مسائل مختلف و متفرقه گفتگو می کردند.

بزرگترین حلقه نمایندگان مربوط به نمایندگان حامی دولت بود. روح الله حسینیان رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که تعداد زیادی از نمایندگان گرد او جمع شده بودند به مدت طولانی با نمایندگان صحبت می کرد. وی در ساعات آغازین جلسه نیز وقتی در صندلی خود پاسخگوی تعداد زیادی از نمایندگان بود که گرد او جمع شده بودند.

بی توجهی نمایندگان به سخنان موافق و مخالف در حالی تا ساعت پایانی جلسه ادامه داشت که این نمایندگان هیچ تذکری از سوی هیئت رئیسه دریافت نکردند و جو مجلس از همان ساعات اولیه بررسی کلیات تا 12:30 که زنگ پایان جلسه به صدا در آمد بی نظم و پراکنده بود.

هیئت رئیسه مجلس طبق قانون برای 20 نماینده مخالف و موافق 200 دقیقه فرصت نطق درنظر گرفته بود. اکثریت ناطقان موافق کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از بودجه 90 را اعضای کمیسیون تلفیق تشکیل می دادند و این در حالی بود که طبق برنامه سخنگوی این کمیسیون نیز به طور جداگانه 50 دقیقه فرصت دفاع از گزارش را دارد.

به گزارش مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان آخرین مخالفی است که در جلسه عصر امروز درباره کلیات صحبت خواهد کرد. پس از دفاعیات مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق و نماینده دولت از لایحه بودجه 90 مجلس کلیات این لایحه را به رای خواهد گذاشت.

در جلسه صبح امروز 10 نماینده موافق و 9 نماینده مخالف با کلیات بودجه 90 صحبت کردند.