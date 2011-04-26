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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی در استان مرکزی تمدید شد

ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی در استان مرکزی تمدید شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی از تمدید مهلت ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی تا 16 اردیبهشت خبر داد.

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کارگران می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز جهــــت دریــــافت سهام عدالت به سامانه اینترنتی به آدرس WWW.mlsa.gov.irمراجعه نموده و از نحوه ثبت نام مطلع گردند.

وی  گفت: این کارگران باید تصویر اسکن شده اطلاعات شناسنامه ای خود و افراد تحت تکفل، مدارک مبنی بر اشتغال به عنوان کارگر فصلی یا ساختمانی و کدپستی محل سکونت کارگر به انضمام تصویر دفترچه بیمه متضمن گواهی از سازمان تأمین اجتماعی دال بر کارگر فصلی یا ساختمانی بودن یا تصویر کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای و یا گواهی تائید از دستگاه‏های اجرایی و نهادهای مربوطه ذیربط (آموزش فنی و حرفه ای، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی، بخشداری‏ها، دهداری‏ها، خانه کارگر، انجمن صنفـــی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی یا کانون شوراهای اسلامی ذیربط) سهامدار شوند.

وی افزود: امید است با تمدید مهلت ثبت نام به عمل آمده تمام واجدین شرایط بتوانند از فرصت ایجاد شده جهت ثبت نام استفاده لازم را ببرند.

کد مطلب 1298134

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