ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی در استان مرکزی تمدید شد

ناصر شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کارگران می توانند با ارائه مدارک مورد نیاز جهــــت دریــــافت سهام عدالت به سامانه اینترنتی به آدرس WWW.mlsa.gov.irمراجعه نموده و از نحوه ثبت نام مطلع گردند.

وی گفت: این کارگران باید تصویر اسکن شده اطلاعات شناسنامه ای خود و افراد تحت تکفل، مدارک مبنی بر اشتغال به عنوان کارگر فصلی یا ساختمانی و کدپستی محل سکونت کارگر به انضمام تصویر دفترچه بیمه متضمن گواهی از سازمان تأمین اجتماعی دال بر کارگر فصلی یا ساختمانی بودن یا تصویر کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای و یا گواهی تائید از دستگاه‏های اجرایی و نهادهای مربوطه ذیربط (آموزش فنی و حرفه ای، سازمان نظام مهندسی، سازمان مسکن و شهرسازی، بخشداری‏ها، دهداری‏ها، خانه کارگر، انجمن صنفـــی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی یا کانون شوراهای اسلامی ذیربط) سهامدار شوند.

وی افزود: امید است با تمدید مهلت ثبت نام به عمل آمده تمام واجدین شرایط بتوانند از فرصت ایجاد شده جهت ثبت نام استفاده لازم را ببرند.