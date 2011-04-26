زمان برداشت سوخت کشاورزان در خراسان رضوی باید مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور صبح سه شنبه در کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد هدفمندسازی یارانه های استان صرفه جویی سوخت مازاد را از فواید این امر بیان کرد و ادامه داد: باید با ایجاد روش های صحیح توسط دستگاه های مرتبط این مهم را مدیریت کرد.

حسین پور افزود: جهاد کشاورزی می تواند تسهیلات مالی برای کشاورزانی که استطاعت کافی جهت جذب تمامی سهم سوخت خود را ندارند فراهم نماید.

در این جلسه سهمیه سوخت چاه های آب استان بررسی شد و مسائل این حوزه مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد مسائل و جزئیات این مهم در کارگروه کشاورزی استان رسیدگی شود و پیشنهادها جهت رفع این مشکل ارائه شود.

در ادامه جلسه کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد هدفمندسازی یارانه های استان به موضوع یکسان سازی در نرخ کرایه ها در بعضی مسیرهای برون شهری پرداخته شد که از سوی معاونت امور عمرانی استانداری خراسان رضوی دستورات لازم برای یکسان سازی قیمتها در مبدا و مقصد را صادر کرد.