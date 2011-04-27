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۷ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

عمارت تاریخی "خانه ملک" مشهد بازگشایی می‌شود

عمارت تاریخی "خانه ملک" مشهد بازگشایی می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر امور زائران و گردشگری شهرداری مشهد از بازگشایی عمارت تاریخی ملک پس از اتمام عملیات احیاء در خرداد ماه سال جاری خبر داد.

علی جعفرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: بازسازی، مرمت و راه‌اندازی عمارت تاریخی "خانه ملک "به عنوان نخستین اقدام شورای راهبردی گردشگری این شهر، در پروژه دو ساله تعریف شده است.

وی در ادامه به فعالیت‌های پیش روی شورای راهبردی گردشگری شهر مشهد، اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری ثامن مطالعات لازم برای مرمت و احیاء چند خانه قدیمی در اطراف حرم مطهر رضوی آغاز شده است.

وی افزود: امید است بتوان با توجه به فرهنگی بودن شهر مشهد، این خانه‌ های قدیمی را بازسازی و احیا کرد.

وی گفت: سیاست شورای راهبردی گردشگری پایتخت معنوی ایران، احیاء و مرمت خانه‌های تاریخی و محوری کردن این مهم، در بحث گردشگری و فرهنگی است.


 

کد مطلب 1298139

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