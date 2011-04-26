البرز پایتخت دوم کشور / آمایش سرزمین البرز انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر سه شنبه در اولین همایش شوراهای استان البرز اظهار داشت: استان البرز دارای ظرفیتهای فراوانی است که در صورت توجه به تمامی زوایای آن می توان استان البرز را به جایگاه واقعی خود در کشور رساند.

وی افزود: همجواری با پایتخت، وجود ظرفیتهای طبیعی و کانال ارتباطی البرز با 11 استان کشور از جمله ظرفیتهایی است که می تواند این منطقه را به عنوان معین استان تهران قرار دهد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با افزایش اعتبارات استان در بخش تملک استانی که به دو برابر افزایش خواهد یافت و می توان شاهد تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف این استان بود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و تشکیل کارگروههای تخصصی استان آماده جهشی است که می تواند با تداوم وحدت رویه میان مسئولان به زودی البرز به سطح استانهای اول کشور نزدیک می شود.

استاندار البرز تاکید کرد: بر اساس وعده ریاست جمهوری البرز تا سه سال آینده باید در تمامی شاخصها به استانهای تراز اول کشور نزدیک شود که تحقق این مهم تنها در سایه تعامل و وحدت رویه در میان مسئولان موثر خواهد بود.