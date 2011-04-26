به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک فرهنگی فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و مسئولان کمیته های فرهنگی و کانون هواداران از صبح امروز سه شنبه در محل سازمان لیگ برگزار شد که در انتهای این نشست علی کفاشیان و مهدی تاج به جمع حاضرین در جلسه پیوستند.

رئیس فدراسیون فوتبال پس از شنیدن صحبت‌های ملامحمد، رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال در مورد توجه به مباحث فرهنگی در فوتبال گفت: این بحث مهمترین محور کاری ما در فدراسیون فوتبال است و باید با دقت زیاد مورد ارزیابی قرار گیرد. ما باید برنامه هایی که در گذشته انجام می شد را تکمیل و با رفع نقاط ضعف شرایطی را برای لیگ یازدهم فراهم کنیم که ضمن اجرای صحیح برنامه‌های فرهنگی بتوانیم از حضور پرشور هواداران در کنار تیمهای باشگاهی و ملی استفاده کنیم.

وی افزود: در جامعه ما متاسفانه اگر 10 کار خوب انجام دهیم کسی نمی بیند اما کارهای بد خیلی بزرگ شده و روی آن مانور می کنند. در لیگ امسال بیش از 300 مسابقه برگزار شد و شاید تنها چند مورد درگیری در آن وجود داشت که آنهم به خاطر عصبانیت مقطعی کادر فنی و بازیکنان تیمها رخ داد اما واقعا نیازی نیست که تا این حد چنین اتفاقاتی را بزرگ کنیم.

کفاشیان توجه به مسائل فرهنگی را برای مملکت و فوتبال مهم دانست و افزود: سازمان لیگ باید بودجه لازم برای کارهای فرهنگی را در اختیار کمیته‌های فرهنگی و کانون هواداران باشگاه قرار دهد. قرار است این بودجه یا از طریق خود باشگاه‌ها پرداخت شود یا اگر این اتفاق نیافتد سازمان لیگ مستقیما از بودجه باشگاه‌ها کسر و آنرا در اختیار کارهای فرهنگی قرار دهد.

وی در پایان با تقدیر از اقدامات فرهنگی صورت گرفته با هماهنگی باشگاه‌ها در قطر برای حمایت تیم ملی گفت: باید کاری کنیم که مردم بیشتر به ورزشگاه‌ها بیایند و از تیم‌های ملی و باشگاهی حمایت کنند.