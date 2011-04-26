مازندران استان انسان های عالم پرور است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در دیدار تعدادی از مدیران استان و شهرستان آمل، با اشاره به برخورداری مازندران از نعمت خاص ولایت، تصریح کرد: مازندران می توانست در برابر هر حکومتی بایستد، زیرا دسترسی و دستیابی حکام از راه دور به منطقه ای که کوهستانی است و مردان جنگجو و مبارزی دارد، بسیار سخت بود.

این مرجع تقلید یکی از ویژگی های مردم مازندران را ولایتمداری آنها دانست و تاکید کرد: مازندران بیش از همه به ولایت معتقد بوده است.

استاد برجسته حوزه علمیه به نقش ارزنده مردم مازندران در پیروزی انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه های منافقان در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: زمانی که انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید، بیگانگان فکر می کردند که وقتی آمریکا از ایران رفت، شوروی باید به جای این کشور وارد ایران شود و با توجه به اینکه مناسب ترین مکان برای نفوذ شوروی، مرز گنبد بود، لذا جنگ داخلی در این شهر شروع شد.

این مرجع تقلید با اشاره به برخی امتیازات مازندران نسبت به سایر استانهای کشور، اظهار داشت: مازندران یک استان مرزی نیست و بر این اساس، دور از هر خطر و آسیبی است و سطح فرهنگ عمومی مردم این استان در حد متوسط به بالا است.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام برگزاری سه همایش بین‌المللی در مازندران گفت: طالب آملی از پدیدآورندگان سبک نوین شعر هندی بود.

وی اظهار داشت: طالب آملی از شاعران گرانمایه خطه شمال کشور بوده که سبک جدیدی به نام هندی را در عرصه شعر جهان بنیانگذاری کرد.

وی افزود: طالب تا حدی در ایجاد این سبک تاثیرگذار بود که تا به مرز ملک الشعرایی پیش رفته است که نخستین کنگره بین‌المللی بزرگداشت مقام والای او در شهر آمل برگزار می‌شود.

ابراهیمی ادامه داد: اکنون انقلاب اصیل اسلامی ما به جایگاهی رسیده که باید از تاریخ به معنای واقعی درس گرفت زیرا ماجرایی که از اسپانیا و آندلس ایجاد شده تا اتفاقاتی که در قرون وسطی خواسته بر جایگاه مدیریت و حاکمیت جهان تکیه بزند نتوانست آن مدیریت را صحیح اجرا کند و از آن بستر الگوی سکولار و سکولاریسم تا به مرز لاییک پیش رفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، جهان را آبستن پذیرش تفکراتی نو دانست و گفت: جهان اسلام 14 قرن با منطق اسلامی و کتاب آسمانی الهی قران پیش رفته و توانست بشریت را به قدری آماده کند که نتیجه آن را در تونس، بحرین، یمن، مصر و دیگر نقاط عالم مشاهده کنیم.

ابراهیمی درباره برگزاری همایش بین‌المللی طالب آملی افزود: این همایش با مشورت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی مازندران مصمم است تا بتواند به برخی از مسائل مهم و پراهمیت جامعه بپردازد و در این برهه از جنگ نرم بتواند به وظیفه خود عمل کند.

وی با بیان اینکه مازندران از نخستین مراکز تشییع جهان است، گفت: در ارتباط با تاریخ و فرهنگ بومی، باورهای دینی و هویت، فرهنگ ایثار و شهادت در دفاع مقدس، مهارت‌های زندگی و ازدواج و اشاعه فرهنگ اسلامی برنامه‌های مدونی در دستور کار داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران یادآور شد: همایش بزرگداشت نیما یوشیج، سلمان هراتی و امیر پازواری در راستای معرفی مشاهیر و مفاخر مازندرانی سال گذشته در استان برگزار شد و امسال نیز همایش‌های طالب آملی، سید‌العلماء و اشرفی مازندرانی به‌عنوان بستر کار در پیش رو است.

وی با بیان اینکه بیش از 100 اثر داخلی و خارجی به این همایش ارسال شد، افزود: فراخوان این همایش ملی و بین‌المللی از مهرماه سال 1389 ابلاغ شده و هم‌اکنون بیش از 100 اثر داخلی و آثاری از پنج کشور دنیا به دبیرخانه این همایش ارسال شد.