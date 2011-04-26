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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

خسارت 10 میلیارد ریالی وقوع سیل در بخش کشاورزی شبستر

خسارت 10 میلیارد ریالی وقوع سیل در بخش کشاورزی شبستر

تبریز – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شبستر گفت: وقوع سیل در این شهرستان حدود 10 میلیارد ریال به بخش کشاورزی منطقه خسارت وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شبستر، جمشید عقلمند مرجانی صبح سه شنبه در جلسه شورای حوادث غیرمترقبه این شهرستان با بیان این مطلب اظهار داشت:  120 هکتار از مزارع شهرستان خسارت دیده است.

عقل مند مرجانی اضافه کرد: به سایر تاسیسات زیربنایی این شهرستان از جمله شبکه های آب و فاضلاب، پلها و شبکه های فیبر نوری و همچنین مخابراتی خسارات زیادی وارد شده است.

وی خاطر نشان کرد: جاری شدن سیل در زمینهای شهرستان به خصوص رودخانه کبوترعلی چای و شاخه های مربوطه آن باعث وارد آمدن خسارات زیادی به اراضی روستاهای پایین دست از جمله روستاهای کونشک و کافی الملک و قسمتی از شهر شندآباد شده است.

فرماندار شبستر در ادامه یادآور شد: شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان به هماهنگی دستگاههای اجرایی برای مدیریت این مشکل اقدام لازم را به عمل آورده است.

کد مطلب 1298164

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