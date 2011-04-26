محمد حیدری کارگردان مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کیش شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره کیش، محمد حیدری از روز اول برگزاری جشنواره به همراه سیامک احصایی در جزیره حضور داشت.
همچنین فیلم "نادر از سیمین" که در ساعت 23 شب گذشته 5 اردیبهشت در سالن همایش خلیج فارس پخش شد، مورد استقبال چشمگیر افراد بومی و محلی قرار گرفت.
از ساعت 19 امروز، 6 اردیبهشت نیز درسالن ابوریحان مرکز همایشهای بینالمللی کیش دو سخنرانی برگزار میشود. یکی از این نشستهای تخصصی با موضوع "مدیریت تولید مشترک" با حضور مارک بشه و دیگری با موضوع "فراسوی هالیوود و جهانی سازی" با حضور هانس یواخیم اشلگل برپا میشود.
علاوهبر برنامههای فرهنگی و نمایش فیلم، برگزارکنندگان جشنواره بازدید از مناطق دیدنی جزیره کیش را در دستور کار خود قرار دادهاند اما هنرمندان حضور چشمگیری در این برنامه نداشتند.
جشنواره فیلم کیش چهارم تا هشتم اردیبهشتماه برگزار میشود.
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