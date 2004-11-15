براي جلوگيري از فرار مغزها و ارزش نهادن به مقام عالم لايحه كمك به اعضاي هيئت علمي و نخبگان در مجلس بررسي مي شود

حسين اميري خامكاني در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: در راستاي جلوگيري از فرار مغزها و ارزش نهادن به مقام عالم و دانشمند لايحه كمك به اعضاي هيئت علمي و نخبگان داراي خدمات برجسته آموزشي و پژوهشي در مجلس بررسي مي شود.

وي كه نماينده مردم زرند در مجلس شوراي اسلامي است، تصريح كرد: گاهي اوقات نخبه يا دانشمندي كه در رشته تخصصي خود حتي در دنيا شهره عام و خاص است، گريبانگير اتفاق يا حادثه اي خاص مي شود كه براي ادامه زندگي خود با مشكل مواجه مي شود. اين افراد كه در داخل كشور به عنوان يك هيئت علمي معمولي در خدمت جامعه علمي كشور هستند و از حقوق و مزاياي ويژه اي هم بهره نمي برند و گاهي بازنشسته هم مي شوند، در اثر بروز حادثه يا پيشامدي، به دليل هزينه هاي بالا، در زندگي روزمره خود دچار مشكل مي شوند، بنابراين اگر وزارت خانه مربوط يا دولت نتواند به اين افراد كمك كند و زندگي آنها را به حالت عادي خود برگرداند به طور حتم شاهد تبعات منفي در كل جامعه خواهيم بود.

مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ادامه خاطر نشان ساخت: هنگامي كه يك دانشمند يا نخبه از حمايت جامعه علمي كشور و دولت نااميد شود، به طور حتم در كار خود نيز بي انگيزه مي شود و اين بي انگيزه بودن، نتايج منفي در جامعه خواهد داشت.

وي اضافه كرد: گاهي مواقع ديده شده است كه مجامع علمي خارج از كشور براي فرار يك نخبه از بحران پيش آمده در زندگي شخصيش، اقدام مي كنند، پس چه پسنديده تر و بهتر است اين حمايت از داخل كشور صورت گيرد.

حسين اميري خامكاني ياد آور شد: نخبگان افرادي نيستند كه براي تعيين نخبه بودن يا نبودن آنها با كار دشواري روبرو باشيم، افراد نخبه در همه جا شناخته شده هستند و خدمات آموزشي و پژوهشي آنها بسيار بارز است، اما در عين حال ايجاد شورايي به اين منظور در وزارت خانه در اين لايحه پيش بيني شده است.

وي در پايان تصريح كرد: در لايحه كمك به اعضاي هيئت علمي و نخبگان داراي خدمات برجسته آموزشي و پژوهشي، به دولت اختيار داده مي شود تا در صورت ايجاد مشكل و حادثه اي موردي براي نخبگان و دانشمندان كشور، حمايت لازم را از آنها صورت دهد.