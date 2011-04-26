30 هزار واحد مسکن مهر در استان سمنان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، عباس رهی ظهر سه شنبه در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در تالار امیرکبیر دانشگاه سمنان گفت: دولت با اجرای طرح مسکن مهر مشکل مسکن جوانان را حل کرده است، گفت: امروز با توسعه ساخت و ساز از طریق مسکن مهر دغدغه مسکن برای جوانان ار بین رفته است.
رهی با اشاره به نقش مهندسان ایرانی در مسکن مهر کشور گفت: طرح مسکن مهر افتخار فراموش نشدنی برای نظام اسلامی است.
استاندار سمنان ابراز امیدواری کرد: مباحث و مقاله های ارائه شده در این کنگره به رشد و توسعه طرحهای عمرانی و ساخت و ساز در کشور کمک کند.
وی با اشاره به اجرای طرح های بزرگ عمرانی در استان سمنان، گفت: ساخت آزاد راه حرم تا حرم، قطار سریع السیر تهران - مشهد، ساخت دو نیروگاه برق و وطرح انتقال آب دریای خزر از مهترین طرح های بزرگ استان سمنان است.
استاد دانشگاه شیراز و دبیر هیئت امنای کنگره های ملی و بین المللی مهندسی عمران کشور نیز در این آیین گفت: دانشگاه سمنان، دانشگاهی مطرح در جامعه علمی کشور است.
احمد انوار افزود: اعضای هیئت امناء این کنگره پس از بررسی محتوای برنامه های ارائه شده از سوی دانشگاه سمنان برای برگزاری این کنگره ، با اکثریت آرا میزبانی را به دانشگاه سمنان محول کرد.
وی موقعیت و جایگاه علمی پژوهشی دانشگاه متقاضی را دلیل واگذاری میزبانی چنین رویدادی به آن دانشگاه عنوان کرد و گفت: خوشبختانه توانمندی و داشتن پتانسیل بالا در گروه عمران دانشگاه سمنان، محتوای برنامه های ارائه شده، داشتن امکانات لازم وداشتن اعتبار و موقعیت علمی از جمله مهمترین دلایل واگذاری این رویداد علمی بزرگ به دانشگاه سمنان بود.
انوار برگزاری اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران را مربوط به سال 1351 به میزبانی دانشگاه شیراز دانست و گفت: از آن زمان تاکنون این رویداد علمی مهم هشت بار در سطح بین المللی و پنج بار در سطح ملی برگزار شده است.
وی با اشاره به عضویت 16 دانشگاه بزرگ کشور از جمله دانشگاه سمنان در هیئت امنای فعلی گفت: دانشگاههایی که دوره های دکترای گرایش های عمران را داشته و فارغ التحصیل در این مقطع داشته باشند می توانند برای عضویت و داشتن نماینده در این هیئت امناء اعلام آمادگی کنند.
نظر شما