دهستان دیناران چهار محال و بختیاری گازرسانی می شود

مراد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با تأکید بر ضرورت فعال کردن تعاونی دهیاریها در سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: کارآفرینی، صرفه جویی، ایجاد اشتغال مولد، تولید ثروت از دانش، حذف استعلام های غیرضروری و شجاعت در تصمیم گیری های اقتصادی الزامات جهاد اقتصادی است.

وی به آغاز عملیات گازرسانی به دهستان دیناران شهرستان اردل در سال جاری اشاره و تأکید کرد: امسال عملیات گاز رسانی به دهستان پشتکوه این بخش به بهره برداری می رسد.

کریمی پاسخ گویی به نیازهای روستائیان را ضروری دانست و افزود: خط انتقال گاز پشتکوه اردل یکی از طرح های مهم شرکت گاز چهارمحال و بختیاری بوده که در دو فاز جمعیت قابل توجهی از ساکنان روستایی منطقه اردل تا پشتکوه را از نعمت گاز طبیعی بهره مند می کند.

بخشدار مرکزی اردل به راه اندازی هفت دفتر دهیاری در شهرستان اردل اشاره و تصریح کرد: دهیاران به عنوان مدیران روستا هستند که وظیفه سنگینی در راستای ارتقای سطح رفاه روستاییان و آموزش برنامه های ترویجی برای ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی در روستا دارند.

کریمی اقدامات انجام گرفته از سوی دهیاریها در روستاهای شهرستان اردل را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: نظارت بر امور عمرانی و ارائه خدمات در بخشهای مختلف و تعامل و همکاری سازنده با دستگاه های اجرایی مهمترین خواسته‌ مردم و مسئولان از دهیاران است.