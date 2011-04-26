اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسابقات اوپن تنیس روی میز رده سنی جوانان در شهرستان خوی با حضور هشت تیم از آذربایجان غربی در خوی برگزار شد.

مسابقات اوپن تنیس روی میز رده سنی جوانان با شرکت 46 نفر از شهرستانهای ارومیه، محمدیار، میاندوآب، مهاباد، چایپاره، خوی، شوط، سلماس برگزار شد.

در این دوره از مسابقات سالار حسینلو از شهرستان خوی مقام اول، میلاد فاخری از شهرستان ارومیه مقام دوم، احسان دهقانی از شهرستان خوی مقام سوم و امین علیلو از شهرستان ارومیه مقام چهارم را کسب کردند.

در این مسابقات حسین صفری بعنوان خوش اخلاق ترین و امین علیلو به عنوان فنی ترین بازیکن انتخاب شدند.

احداث کورت اسکواش در زندان ارومیه

رئیس هیئت اسکواش آذربایجان غربی از احداث کورت باز در زندان ارومیه با توجه به سیاست های سازمان تربیت بدنی و اداره کل تربیت بدنی در جهت توسعه ورزش در سطح زندان های کشور در سال 90 خبرداد.

فرضعلی پور با اشاره به سیاستهای سازمان تربیت بدنی و اداه کل تربیت بدنی در جهت توسعه ورزش در سطح زندانهای کشور گفت: در دیدار چند روز گذشته با رئیس زندان ارومیه، حاجی زاده رئیس تربیت بدنی سازمان زندانهای آذربایجان غربی و شهبازی مدیر کانون اصلاح وتربیت زندانها، با احداث یک کورت استاندارد چهار اسکواش باز در ماه جاری برای اولین بار در زندان ارومیه مورد توافق قرار گرفت.

وی در ادامه افزود:در این دیدارمقرر شد، هیئت اسکواش درزمینه های مربی، مسائل فنی احداث کورت اسکواش و تجهیزات اولیه این رشته همکاری جدی با مسئولین زندان داشته باشد.

دیدار رئیس فدراسیون ورزش های رزمی با مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی

محمد نوحی رئیس فدراسیون ورزش های رزمی صبح امروز قبل از برگزاری مجمع سالانه عادی هیئت ورزش های رزمی آذربایجان غربی با علی ملا احمدی مدیر کل تربیت بدنی استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد عملکرد یک سال گذشته هیئت ورزشهای رزمی استان، بررسی تقویم ورزشی سال گذشته و همچنین در مورد تقویم ورزشی سال جاری به گفتگو پرداختند.