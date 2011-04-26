آمریکا منفور مصریها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مرکز نظر سنجی "پیو" اعلام کرد: انقلاب مصر سبب بهبود وجهه آمریکا در این کشور نشده زیرا هنوز 70 درصد از مصری ها واشنگتن را ایفاگر نقش منفی در کشورشان می دانند.

همچنین هفتاد و نه درصد از کسانی که از آنها نظر سنجی به عمل آمد به آمریکا با دید منفی نگاه می کنند و فقط بیست درصد دید مثبتی دارند.

در نظرسنجی صورت گرفته بوسیله موسسه آمریکایی 52 درصد از شیوه برخورد آمریکا با انقلابهای عربی انتقاد کرده اند و چهل دو در صد نقش آمریکا را ضعیف دانسته اند.

در همین نظر سنجی 43 درصد خواستار دوری مصر از آمریکا، چهل درصد خواستار حفظ این روابط و پانزده درصد خواهان قوی تر شدن آن بودند.

مطابق این نظر سنجی 45 درصد از تحولات کشورشان ابراز خرسندی کرده اند و 77 درصد از رفتن حسنی مبارک ابراز خرسندی کرده اند.

شایان ذکر است که این نظر سنجی در فاصله میان 24 مارس تا هفت آوریل از هزار مصری انجام شد.