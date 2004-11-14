ما برنامه محوريم و افراد در انتخاب ما چندان تعيين كننده نيستند //استراتژي انتخاباتي جبهه پيروان خط امام و رهبري هفته آينده نهايي مي شود

ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري عجله اي براي معرفي نامزد مورد نظر نداريم .



وي با تاكيد بر اهميت هيات اجرايي رييس جمهور منتخب ( هيات دولت ) در رفع مشكلات جامعه ، اعلام كرد : جبهه خط امام و رهبري با نامزدهاي مطرح شده توسط احزاب بدون محدوديت گفتگو مي كند و در اين گفتگو ها با اعلام انتظارات و توقعات جبهه كه منبعث از نيازهاي جامعه است از آنان مي خواهد براي رفع مشكلات و پاسخگويي برنامه هايشان را ارائه دهند.



رئوفيان افزود : ما با هر نامزدي كه در قالب معيارها ، شاخص ها و ارزشهايمان بگنجد، باب مذاكره را باز مي كنيم .



وي با بيان اينكه جبهه پيروان خط امام و رهبري درتعيين استراتژي براي انتخابات رياست جمهوري به مرحله نهايي رسيده است گفت : در اين زمينه مقدمات امر مهياست و تشكلهاو احزاب عضو جبهه با همدلي توانستند در اين خصوص به وجوه اشتراك فراواني دست پيدا كنند و استراتژي مبني براهداف كلان جبهه در انتخابات نهم رياست جمهوري بخوبي شكل گيرد .



وي مهمترين اهداف رويكرد جبهه خط امام و رهبري را درتدوين اين استراتژي، زمينه سازي براي حضور حد اكثري مردم در انتخاباتي پر شورونشاط وانتخاب بهترين گزينه خواند و افزود : استراتژي اين جبهه منطبق با فرموده مقام معظم رهبري در خطبه هاي نمازعيد فطر مبني تلاش براي گزينش رييس جمهوري است كه بتواند زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي جامعه را ارتقا بخشد و موجبات رشد و تعالي جمهوري اسلامي ايران را درعرصه بين الملل فراهم كند .



رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري ياد آور شد تصميم سازي نهايي روي اين استراتژي 3 آذر ماه درنشستي انجام خواهد شد و5 آذر درنشست شوراي مركزي مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت و در نهايت در مجمع عمومي كه در هفته دوم اذرماه برگزار مي شود استراتژي جبهه خط امام و رهبري در انتخابات نهم رياست جمهوري تصويب نهايي خواهد شد.