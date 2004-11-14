ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، افزود : با توجه به اهميت انتخابات رياست جمهوري عجله اي براي معرفي نامزد مورد نظر نداريم .
وي با تاكيد بر اهميت هيات اجرايي رييس جمهور منتخب ( هيات دولت ) در رفع مشكلات جامعه ، اعلام كرد : جبهه خط امام و رهبري با نامزدهاي مطرح شده توسط احزاب بدون محدوديت گفتگو مي كند و در اين گفتگو ها با اعلام انتظارات و توقعات جبهه كه منبعث از نيازهاي جامعه است از آنان مي خواهد براي رفع مشكلات و پاسخگويي برنامه هايشان را ارائه دهند.
رئوفيان افزود : ما با هر نامزدي كه در قالب معيارها ، شاخص ها و ارزشهايمان بگنجد، باب مذاكره را باز مي كنيم .
وي با بيان اينكه جبهه پيروان خط امام و رهبري درتعيين استراتژي براي انتخابات رياست جمهوري به مرحله نهايي رسيده است گفت : در اين زمينه مقدمات امر مهياست و تشكلهاو احزاب عضو جبهه با همدلي توانستند در اين خصوص به وجوه اشتراك فراواني دست پيدا كنند و استراتژي مبني براهداف كلان جبهه در انتخابات نهم رياست جمهوري بخوبي شكل گيرد .
وي مهمترين اهداف رويكرد جبهه خط امام و رهبري را درتدوين اين استراتژي، زمينه سازي براي حضور حد اكثري مردم در انتخاباتي پر شورونشاط وانتخاب بهترين گزينه خواند و افزود : استراتژي اين جبهه منطبق با فرموده مقام معظم رهبري در خطبه هاي نمازعيد فطر مبني تلاش براي گزينش رييس جمهوري است كه بتواند زمينه هاي اقتصادي ، فرهنگي ، سياسي و اجتماعي جامعه را ارتقا بخشد و موجبات رشد و تعالي جمهوري اسلامي ايران را درعرصه بين الملل فراهم كند .
رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري ياد آور شد تصميم سازي نهايي روي اين استراتژي 3 آذر ماه درنشستي انجام خواهد شد و5 آذر درنشست شوراي مركزي مورد بررسي نهايي قرار خواهد گرفت و در نهايت در مجمع عمومي كه در هفته دوم اذرماه برگزار مي شود استراتژي جبهه خط امام و رهبري در انتخابات نهم رياست جمهوري تصويب نهايي خواهد شد.
رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري :
ما برنامه محوريم و افراد در انتخاب ما چندان تعيين كننده نيستند //استراتژي انتخاباتي جبهه پيروان خط امام و رهبري هفته آينده نهايي مي شود
رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري با بيان اينكه هنوز زمان مناسب براي اعلام نظر يا اتخاذ تصميم در مورد نامزد رياست جمهوري فرا نرسيده است گفت : ما برنامه محوريم و افراد در انتخاب ما چندان تعيين كننده نيستند .
