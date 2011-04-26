شهرداریها مشکل مالی دارند

احمد مجیدی با بیان اینکه اگر شهرداری‌ها بخواهند شهرها را به‌نحو مطلوبی اداره کنند باید درآمد کافی داشته باشند، افزود: متأسفانه شهرداری‌ها حامیان درستی ندارند و همیشه تأکید می‌شد که شهرداری‌ها باید وزیر داشته باشند و این در حالیست که در حال حاضر فقط وزیر کشور حامی شهرداران است.

با اشاره به اینکه هیچ کاری بدون برنامه‌ریزی پیش نخواهد رفت، اظهار داشت: مهم‌ترین برنامه‌ای که هر شهر و شهرداری با آن روبه‌رو است، طرح تفضیلی است که شهرداری‌ها باید طبق آن برای رفع نیازمندی‌های مردم فعالیت کنند.

مجیدی با تأکید بر وجود مشکلات اعتباری در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گفت: به‌دلیل وجود این مشکلات اعتباری، در اکثر مواقع نیازمندیهای مردم به‌خوبی تأمین نمی‌شود و مردم مجبور خواهند شد، برای دریافت خدمات مورد نیاز خود مسافت طولانی را در شهر طی کنند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد و گسترش فضای سبز در داخل شهرها به‌ منظور ایجاد یک زندگی سالم برای مردم، بیان کرد: کاربری‌ها در فضای شهری باید رعایت شوند.