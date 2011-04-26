  1. استانها
  2. زنجان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

مجیدی:

شهرداریها مشکل مالی دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر راه و ترابری و عضو شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: شهرداریهای کشور مشکلات عمده‌ای در مسائل مالی دارند و تاکنون حامی خاصی برای سرو سامان دادن به وضعیت مالی شهرداریها پیدا نشده است.

احمد مجیدی با بیان اینکه اگر شهرداری‌ها بخواهند شهرها را به‌نحو مطلوبی اداره کنند باید درآمد کافی داشته باشند، افزود: متأسفانه شهرداری‌ها حامیان درستی ندارند و همیشه تأکید می‌شد که شهرداری‌ها باید وزیر داشته باشند و این در حالیست که در حال حاضر فقط وزیر کشور حامی شهرداران است.

با اشاره به اینکه هیچ کاری بدون برنامه‌ریزی پیش نخواهد رفت، اظهار داشت: مهم‌ترین برنامه‌ای که هر شهر و شهرداری با آن روبه‌رو است، طرح تفضیلی است که شهرداری‌ها باید طبق آن برای رفع نیازمندی‌های مردم فعالیت کنند.

مجیدی با تأکید بر وجود مشکلات اعتباری در دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها گفت: به‌دلیل وجود این مشکلات اعتباری، در اکثر مواقع نیازمندیهای مردم به‌خوبی تأمین نمی‌شود و مردم مجبور خواهند شد، برای دریافت خدمات مورد نیاز خود مسافت طولانی را در شهر طی کنند.
 
وی با اشاره به لزوم ایجاد و گسترش فضای سبز در داخل شهرها به‌ منظور ایجاد یک زندگی سالم برای مردم، بیان کرد: کاربری‌ها در فضای شهری باید رعایت شوند.
