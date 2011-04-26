کنتورهای گاز هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بهزاد بابازاده بعد از ظهر سه شنبه در همایش آشنایی با کنتورهای هوشمند گاز در گرگان افزود: با استفاده از این کنتور می‌توان اطلاعات مورد نظر را از راه دور دریافت کرد و نیازی نیست تا مامور گاز به خانه های مردم برود و قرائت کند.

وی اظهار داشت: اطلاعات مندرج در کنتور بصورت هوشمندانه و آنلاین توسط سیستمهای مخابراتی به مرکز اطلاعات ارسال می شود و در سیستم ثبت شده و سپس در صورتحساب مشترکان درج می شود.

بابا زاده یکی از قابلیتهای مهم این کنتور را عدم امکان دستکاری آن دانست و افزود: کنتورهای هوشمند طوری طراحی و ساخته شده است که پس از نصب و را ه اندازی، دستکاری و معیوب کردن آنها امکان پذیر نبوده و هر گونه دستکاری و حتی ضربه به دستگاه را در سیستم حافظه خود ضبط می کند.



رئیس امور تکنولوژی اطلاعات مدیریت گازرسانی در خصوص سایر مزایای کنتور هوشمند اظهار داشت: این کنتورها قابلیتهای بسیاری بهمراه دارد که منجمله آنها می توان به تسهیل در روند اندازه گیری مصرف گاز، کنترل تقاضا، ارتقای دقت اندازه‌گیری گاز مصرفی، کنترل میزان انتقال گاز و همچنین قطع شبکه گاز در زمانی که زلزله ای حادث شود و موارد دیگر اشاره کرد،

وی گفت: این شرکت با هدف نهادینه کردن فرهنگ مصرف ،جایگزینی کنتورهای هوشمند بجای کنتورهای قبلی موجود را در بر نامه خود قرار داده است.



رئیس امور تکنولوژی اطلاعات مدیریت گازرسانی گفت: در حال حاضر گاز طبیعی با در اختیار داشتن سهم بزرگی از سبد انرژی خانوار ایرانی مهمترین منبع تامین انرژی به شمار می رود ،بنابر این پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی بویژه بهای گاز مشترکان لازم شد تا اقداماتی برای به حد اقل رساندن ضریب خطای انسانی در محاسبه گازبهای مشترکان انجام گیرد.

بابازاده اظهار داشت: یکی از مهمترین اقداماتی که توسط شرکت ملی گاز ایران برنامه ریزی شد، نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند به جای کنتورهای قبلی موجود است که در حال حاضر پروژه نصب و راه‌اندازی کنتورهای هوشمند گاز بعنوان یک حرکت مهم مورد تاکید قرار گرفت.