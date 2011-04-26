معاونان آموزشی دانشگاههای کشور در مازندران گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش آمایش استانی و چهل و یکمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای کشور به میزبانی دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار می شود.

چهارمین همایش آمایش استانی آموزش عالی و چهل و یکمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای کشور با حضور دکتر دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان ستادی وزارت علوم به همراه روسای دانشگاههای منتخب و معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشورروزهای 28 و 29 اردیبهشت در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

دبیری این همایش به عهده دکتر رضا عامری مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجری طرح آمایش آموزش عالی است.