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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

معاونان آموزشی دانشگاههای کشور در مازندران گردهم می آیند

معاونان آموزشی دانشگاههای کشور در مازندران گردهم می آیند

ساری - خبرگزاری مهر: گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و روسای دانشگاههای منتخب با حضور وزیر علوم در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همایش آمایش استانی و چهل و یکمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای کشور به میزبانی دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار می شود.

چهارمین همایش آمایش استانی آموزش عالی و چهل و یکمین همایش معاونان آموزشی دانشگاههای کشور با حضور دکتر دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاونان ستادی وزارت علوم به همراه روسای دانشگاههای منتخب و  معاونان آموزشی دانشگاههای سراسر کشورروزهای 28 و 29 اردیبهشت در دانشگاه مازندران برگزار می شود.

دبیری این همایش به عهده دکتر رضا عامری مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجری طرح آمایش آموزش عالی است.

کد مطلب 1298262

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