۲۴ آبان ۱۳۸۳، ۱۲:۳۶

انتشار آثار ترجمه اي در ادبيات كودك و نوجوان ادامه دارد ...

سيد مهدي شجاعي " آخرين سفر خرس " را ترجمه كرد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : كتاب " آخرين سفر خرس " - نوشته ي آدو ويجلت و با تصويرگري كريستينا كادمون ، توسط سيد مهدي شجاعي به فارسي ترجمه شد.

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، اين كتاب به تازگي توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و با رعايت  قوانين بين المللي نشر ( كپي رايت ) و اجازه رسمي انتشارات North - South منتشر شده است.
اين گزارش حاكي است كه كتاب فوق ، ويژه گروه سني " ج " است و با 10000 شمارگان و 620 تومان بهاي پشت جلد عرضه شده است.
سيد مهدي شجاعي - در شمار نويسندگاني است كه علاوه بر حضور در قلمرو ادبيات بزرگسالان ، براي كودكان و نوجوانان نيز مي نويسد ، كتاب " پدر ، عشق ، پسر " از جمله آثاري است كه اين نويسنده با رويكرد عاشورايي و مذهبي براي نوجوانان نوشته است .

