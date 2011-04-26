حمایت از رونق سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: باید در سال جاری همه مسئولان با یک مجاهدت، زمینه توسعه اقتصادی کشور و استان را فراهم کرده و حمایت از رونق گرفتن جریان سرمایه گذاری را وجهه همت خود کنند .

وی با بیان اینکه زینت یافتن امسال به نام جهاد اقتصادی از واجب بودن تلاش همگانی در این مسیر حکایت دارد، افزود: تمام سیاستگذاری های کلان از جمله اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، بستن بودجه سالانه و نیز تعیین اشتغال زایی 2.5 میلیون نفری طی سال جاری در مسیر تحقق جهاد اقتصادی است .

استاندار آذربایجان شرقی از این استان به عنوان استان پیشرو در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: از سه سال پیش سمت گیری توسعه اقتصادی رویکرد غالب مدیریت ارشد استان بوده و برگزاری همایش های بین المللی سرمایه گذاری، افزایش مراودات بین الملی و ارتقای سطح سرمایه گذاری ها در این راستا ارزیابی می شود .

بیگی، ضرورت بهره مندی مناسب از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای رسیدن آذربایجان شرقی به جایگاه قابل قبول در حوزه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: زیرساخت های فیزیکی، نرم افزاری و نیز بستر فرهنگی برای افزایش سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی مهیاست و همه مسئولان اعم از دولتمردان، مدیران دستگاه قضایی، مجمع نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان با امضای میثاق نامه ای حمایت خود از این جریان را اعلام کرده اند .

استاندار آذربایجان شرقی تصویب چهار منطقه اقتصادی ویژه در استان و تغییر و تحولات مدیریتی در راس منطقه آزاد ارس را یادآور شد و گفت: این امر حاکی از احساس مسئولیت مجلس برای افزایش سرمایه گذاری در این منطقه است .

وی تلاش برای استفاده متناسب از ظرفیت حمل و نقل و ظرفیت ترانزیت بین المللی آذربایجان شرقی را از سرفصل های فعالیت کاری مدیریت ارشد استان معرفی کرد و افزود: بکارگیری منابع عمرانی در جهت تثبیت وضعیت موجود و نیز ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی مشترک در این چارچوب قابل تحلیل است .