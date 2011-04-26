حمایت از رونق سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: باید در سال جاری همه مسئولان با یک مجاهدت، زمینه توسعه اقتصادی کشور و استان را فراهم کرده و حمایت از رونق گرفتن جریان سرمایه گذاری را وجهه همت خود کنند.
وی با بیان اینکه زینت یافتن امسال به نام جهاد اقتصادی از واجب بودن تلاش همگانی در این مسیر حکایت دارد، افزود: تمام سیاستگذاری های کلان از جمله اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها، بستن بودجه سالانه و نیز تعیین اشتغال زایی 2.5 میلیون نفری طی سال جاری در مسیر تحقق جهاد اقتصادی است.
استاندار آذربایجان شرقی از این استان به عنوان استان پیشرو در حوزه اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: از سه سال پیش سمت گیری توسعه اقتصادی رویکرد غالب مدیریت ارشد استان بوده و برگزاری همایش های بین المللی سرمایه گذاری، افزایش مراودات بین الملی و ارتقای سطح سرمایه گذاری ها در این راستا ارزیابی می شود.
بیگی، ضرورت بهره مندی مناسب از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای رسیدن آذربایجان شرقی به جایگاه قابل قبول در حوزه اقتصاد را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: زیرساخت های فیزیکی، نرم افزاری و نیز بستر فرهنگی برای افزایش سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی مهیاست و همه مسئولان اعم از دولتمردان، مدیران دستگاه قضایی، مجمع نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان با امضای میثاق نامه ای حمایت خود از این جریان را اعلام کرده اند.
استاندار آذربایجان شرقی تصویب چهار منطقه اقتصادی ویژه در استان و تغییر و تحولات مدیریتی در راس منطقه آزاد ارس را یادآور شد و گفت: این امر حاکی از احساس مسئولیت مجلس برای افزایش سرمایه گذاری در این منطقه است.
وی تلاش برای استفاده متناسب از ظرفیت حمل و نقل و ظرفیت ترانزیت بین المللی آذربایجان شرقی را از سرفصل های فعالیت کاری مدیریت ارشد استان معرفی کرد و افزود: بکارگیری منابع عمرانی در جهت تثبیت وضعیت موجود و نیز ایجاد شرکت حمل و نقل بین المللی مشترک در این چارچوب قابل تحلیل است.
در این نشست، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در سخنان جداگانه ای به طرح دیدگاه ها و مشکلات خود پرداختند که فرسودگی ماشین آلات، بالابودن برق و گازبهای واحدهای صنعتی، لزوم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها، بهبود فضای کسب و کار و ضرورت توجه بیشتر نظام بانکی به تولید را محور این سخنان بود.
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