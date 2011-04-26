سرانه ورزش قزوین با تکمیل طرحهای نیمه تمام استاندارد می شود

اکبر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: در صورت تامین اعتبارات برای اجرا و تکمیل طرح های ورزشی در دست ساخت سهم سرانه ورزشی استان قزوین از استاندارد کشوری هم بیشتر می شود.

وی افزود: تاکنون از محل تعهدات وزارت نفت برای ایجاد اماکن ورزشی دو سالن ورزشی در استان به بهره برداری رسیده و 10 سالن دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت و آماده سازی قرار دارد که با راه اندازی آنها شاهد افزایش سرانه ورزشی قزوین خواهیم بود.

مدیرکل تربیت بدنی استان قزوین با بیان اینکه ورزشگاه 15 هزار نفری قزوین طبق اعلام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خرداد ماه امسال به بهره برداری می رسد خاطرنشان کرد: دولت نهم و دهم در پنج سال گذشته با ساخت مجموعه های ورزشی از جمله استادیوم ها در شهرهای مختلف کشور گام بلندی را برای توسعه اماکن ورزشی برداشته است.

محمودی تصریح کرد: هم اکنون سالن شش هزار نفری و سالن اختصاصی دو و میدانی قزوین که در مجاورت ورزشگاه 15 هزار نفری قرار دارند نیز به ترتیب دارای 50 و 30 درصد پیشرفت فیزیکی است که پس از افتتاح استادیوم فوتبال کار تکمیل این دو مجموعه با سرعت بیشتری پیگیری می شود.

این مسئول یادآور شد: توسعه اماکن ورزشی و حمایت از ورزش همگانی و قهرمانی از اهداف مهم دولت است که توسط سازمان تربیت بدنی پیگیری می شود