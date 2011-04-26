کشف جرائم جنایی در گلستان 24 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان گفت: کشف سرقت های به عنف نیز در سال گذشته 350 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: در سال گذشته مجموع کشفیات انواع سرقت در استان گلستان 51 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشته است.

وی گفت: با تلاش مأموران انتظامی میزان کشف سرقت در استان گلستان در سال 89 مجموعاً 51 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشته است.

سردار عطایی افزود: در این مدت کشف سرقت منزل 77 درصد و سرقت مغازه 71 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی کشفیات سرقت خودرو، موتورسیکلت و سرقت احشام به ترتیب 63، 27 و 31 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به رشد 75 درصد کشف سرقت های کیف قاپی افزود: طی این مدت کشف کلاهبرداری بوقوع پیوسته در سطح استان نیز 30 درصد افزایش داشته است.

وی به انهدام چندین باند سرقت به عنف در استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا جرایم زورگیری و باجگیری های مسلحانه 100 درصد سال گذشته در استان کاهش داشته است.

وی عملکرد انتظامی گلستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر را موفقیت آمیز دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته با انهدام 83 باند در مجموع 2 تن و 712 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.