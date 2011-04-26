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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

سال گذشته/

کشف جرائم جنایی در گلستان 24 درصد رشد یافت

کشف جرائم جنایی در گلستان 24 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان گفت: مجموع جرایم جنایی کشف شده در استان در سال 89 حدود 24 درصد نسبت به سال 88 بیشتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان گفت: کشف سرقت های به عنف نیز در سال گذشته 350 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: در سال گذشته مجموع کشفیات انواع سرقت در استان گلستان 51 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشته است.

وی گفت: با تلاش مأموران انتظامی میزان کشف سرقت در استان گلستان در سال 89 مجموعاً 51 درصد نسبت به سال 88 افزایش داشته است.

سردار عطایی افزود: در این مدت کشف سرقت منزل 77 درصد و سرقت مغازه 71 درصد افزایش داشته است.

به گفته وی کشفیات سرقت خودرو، موتورسیکلت و سرقت احشام به ترتیب 63، 27 و 31 درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به رشد 75 درصد کشف سرقت های کیف قاپی افزود: طی این مدت کشف کلاهبرداری بوقوع پیوسته در سطح استان نیز 30 درصد افزایش داشته است.

 وی به انهدام چندین باند سرقت به عنف در استان اشاره کرد و افزود: در همین راستا جرایم زورگیری و باجگیری های مسلحانه 100 درصد سال گذشته در استان کاهش داشته است.

وی عملکرد انتظامی گلستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر را موفقیت آمیز دانست و خاطرنشان کرد: در سال گذشته با انهدام 83 باند در مجموع 2 تن و 712 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

کد مطلب 1298281

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