استخدام اتباع خارجی در واحدهای تولیدی اردبیل ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حسین منوری عصر سه شنبه در بازدید از یک کارگاه آموزشی یک روزه بازرسان کار در شهرستان پارس آباد اظهار داشت: در صورت تخلف، واحدهای تولیدی با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.

وی این ممنوعیت را در راستای اشتغالزایی و حمایت از نیروی کار بومی و استانی عنوان کرد و افزود: بازرسان این اداره به طور مداوم از کارگاه ها و واحدهای تولیدی و کارگری استان بازدید به عمل می آورند تا از بکارگیری این نیروها و سایر تخلفات جلوگیری شود.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با بیان اینکه در این راستا طی سال گذشته بالغ بر شش هزار و 500 کارگاه در استان مورد بازرسی قرار گرفته است، اضافه کرد: این تعداد بازرسی توسط 13 بازرس دائمی اداره کار و امور اجتماعی استان صورت گرفت.

وی با بیان اینکه برای اجرای قانون کار در استان بازرسان به دقت کار گاههای فعال و کارگری را زیر نظر دارند، یادآورشد: تمام مقررات و قوانین کار در اردبیل رعایت شده، چنانچه درصد شکایت کارگران از کارفرمایان طی سال گذشته نسبت به سال قبل از کاهش برخوردار بوده است.

وی همچنین از برگزاری همایش تجلیل از شهدای کارگر در استان اردبیل همزمان با گرامیداشت هفته کارگر خبر داد و ابراز داشت: در این خصوص هماهنگیهای لازم با فرماندهی بسیج و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به عمل آمده است.

منوری با بیان اینکه این مراسم طی هفته کارگر در شهرستانهای استان نیز برگزار می شود، تصریح کرد: اعزام کارگران نمونه و نمایندگان کارگران استان به دیدار مقام معظم رهبری یکی از دیگر برنامه های مهم در هفته کارگر خواهد بود.

وی در پایان دیدار کارگران با مسئولین بلند پایه استان، برگزاری مسابقات ورزشی کارگران در چند رشته ورزشی، جشن هفته کارگر در واحدهای بزرگ تولیدی استان و... از دیگر برنامه های اجرایی همزمان با این هفته عنوان کرد.