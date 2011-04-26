مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان ایلام معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، قائم مقام سازمان محیط زیست کشور ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان ایلام افزود: در انتصاب مدیران جدید استانی محیط زیست، اولویت با مدیران بومی است.

علی محمد شاعری افزود: پدیده گرد و غبار به عنوان یک معضل زیست محیطی در استانهای مرزی زندگی مردم را مختل کرده است.

این مسئول اظهار داشت: طرح جامع مدیریت گرد و غبار که در قالب طرح جامع کاهش آلودگی هوا تهیه شده است.

وی ادامه داد: این طرح باید با مشارکت کشورهای منطقه و سازمان‌های ذیربط عملیاتی شود.

شاعری گفت: هر سال بیش از هزار تن زباله در استان ایلام تولید می شود که اکنون تنها 20 درصد از این زباله به صورت بهداشتی دفع می شود.

در ادامه این نشست از خدمات قاسم دیانت طلب مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان ایلام قدردانی و غلامحسین کاظمی به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل معرفی شد.







