به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تجارت اتاق تعاون ایران با برگزاری نشستی ضمن حمایت از طرح تحول اقتصادی دولت که با اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها آغاز شد، خواستار تخصیص هرچه سریعتر 30 درصد از درآمدهای حاصل از هدفمند سازی یارانه ها برای حمایت از بنگاه های تولیدی شدند.

ابراهیم تهرانی، اظهار داشت: بسترهای قانونی ایجاد شده برای توسعه بخش تعاون از جمله تصویب بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه و تصویب نامه هیئت منتخب رئیس جمهور برای مقررات زدایی از مسیر فعالیت های بنگاه های اقتصادی تعاونی به عنوان دوگام مهم و اساسی در جهت دستیابی به اهداف مقرر در قانون سیاست های کلی اصل 44 است.

معاون دبیر کل اتاق تعاون ایران، شورای گفتگوی بخش دولتی، خصوصی و تعاون را آغاز مرحله جدیدی در همکاری بین بخش دولتی و غیردولتی برای توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: حضور فعالان اقتصادی از بخش های تعاونی و خصوصی در کنار اتاق های تعاون و بازرگانی به همراه اعضای دیگر این شورا، زمینه مناسبی برای طرح دیدگاه ها و برنامه های کارشناسی برای ایجاد شتاب در روند توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به عضویت اتاق تعاون در هیئت عالی واگذاری، هیئت امنای صندوق ملی توسعه، شورای پول و اعتبار، شورای رقابت و شورای بورس خواستار استفاده مناسب تعاونی ها از این ظرفیت های قانونی برای بهره مندی از امکانات، اعتبارات و تسهیلات شد.