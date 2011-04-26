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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

شیبانی مطرح کرد:

همکاری ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود

همکاری ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود

معاون وزیر امور خارجه ایران درخصوص اظهار نگرانی برخی کشورهای منطقه خلیج فارس از ارتقای روابط و همکاریهای ایران و مصر اظهار داشت: این همکاریها نه تنها علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود بلکه این روابط می تواند به توسعه همکاریهای چندجانبه کلیه کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه نیز کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئوف شیبانی معاون وزیر خارجه در امور کشورهای خاورمیانه در گفتگو با خبرنگاران درخصوص روابط ایران و مصر اظهار داشت: ارتقای روابط بین دو کشور در چارچوب تامین مصالح و منافع دو کشور و دو ملت خواهد بود و قطعا مصالح و منافع دیگر کشورهای منطقه نیز در این نوع همکاریها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شیبانی در پاسخ به این سئوال که برخی کشورهای منطقه خلیج فارس نگران ارتقای روابط و همکاریهای ایران و مصر می باشند؛ اظهار داشت: این همکاریها نه تنها علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود، بلکه این روابط می تواند به توسعه همکاریهای چندجانبه کلیه کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه نیز کمک نماید.
 
وی افزود: نقاط اشتراک بسیاری بین ایران، مصر و دیگر کشورهای عربی منطقه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که ظرفیت همگرائی و همکاریها بین این کشورها را افزایش خواهد داد.
 
کد مطلب 1298364

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