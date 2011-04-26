جلوگیری از هدررفت گاز در زنجان صرفه جویی 40 درصدی بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت و نقش موثر مدیریت مصرف گاز در اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: مهم‌ترین عامل مصرف بیش از حد گاز، هدررفت حرارتی است که بر اثر عدم تنظیم وسایل گازسوز یا غیراستاندارد بودن آنها به‌وجود می‌آید.

وی، تهیه لوازم استاندارد و کم‌مصرف را یکی از راه‌های مدیریت مصرف گاز، معرفی کرد و ادامه داد: متاسفانه با عدم آگاهی برخی از مشترکان در نحوه تنظیمات وسایل گازسوز، شاهد افزایش مصرف بیش از حد گاز هستیم و یکی از بیشترین موارد مشاهده شده در این زمینه، مربوط به واحدهایی است که با عدم تنظیم مشعل موتورخانه شوفاژ، موجب مصرف گاز طبیعی بیش از حد مجاز می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز زنجان در ادامه با بیان اینکه این شرکت به‌عنوان تامین‌کننده گاز طبیعی شهروندان استان، نقش مهمی در ساختار زیر بنایی اقتصاد استان ایفاء می‌کند افزود: امیدواریم بتوانیم در سال جهاد اقتصادی با تدوین برنامه‌های جامع و بنیادین، گامی موثر در تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب برداریم.

سرایلو با بیان اینکه شرکت گاز استان زنجان در امر گازرسانی به مناطق مختلف و تلاش در راستای بهره‌مندی اقشار مختلف از نعمت گاز، به‌عنوان یکی از استان‌های موفق کشور عمل کرده است افزود: در کنار بهره‌مندی 13 شهر و 98 روستای استان، با جمعیتی بالغ بر 195 هزار و 399 خانوار از گاز طبیعی، عملیات گازرسانی به 163 روستا در دست طراحی و گازرسانی به 104 روستا نیز در دست اجرا است.

وی، اجرای خط تغذیه شهرهای آب‌بر و چورزق، گازرسانی به شهر ارمغانخانه، عملیات گازرسانی به شهر آب‌بر و اجرای خط انتقال گاز نیروگاه‌های 3و 4 زنجان را از جمله پروژه‌های در دست اجرای این شرکت عنوان کرد و گفت: اجرای عملیات طراحی خط انتقال منطقه پری، نیروگاه یک و 2، کارخانه سیمان قزل‌اوزن، عملیات اجرایی خط انتقال گرماب - زرین‌رود و همچنین گاز‌رسانی به شهرک‌های صنعتی، از دیگر پروژه‌های مهم در دست اقدام این شرکت در سال جهاداقتصادی است.