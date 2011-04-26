مفتح از کلیات لایحه بودجه سال 90 دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد مهدی مفتح پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان از کلیات بودجه سال 90 و گزارش تهیه شده از سوی تلفیق در رابطه با آن دفاع کرد و به برخی از مخالفت ها در رابطه با این لایحه پاسخ داد.

وی گفت: ما باید بدانیم که لایحه بودجه برای یک سال است و در عین حال باید تلاش کنیم که این لایحه انعکاس قوانین باشد نه قانونگذاری جدید.

مفتح در ادامه به تلاش کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از کسری بودجه در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: کمیسیون تلفیق درآمدها را جز به جز بررسی کرد و بسیاری از مواد غیر واقعی را کاهش داد.

وی ممانعت از برداشت از حساب ذخیره ارزی اجازه به شهرداریها برای انتشار اوراق مشارکت و واگذاری شرکت های دولتی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را از اقدامات اصلی کمیسیون تلفیق اعلام کرد و گفت: توجه به بهبود فضای کسب و کار ، تسهیل در اجرای طرح های عمرانی و توجه به روستاها و مناطق محروم از مهمترین اقدامات کمیسیون تلفیق برای بودجه سال 1390 به شمار می رود.

وی در پایان به اقدام کمیسیون تلفیق برای کاهش منابع حاصل از فروش نفت در بودجه و کاهش رقم درآمدهای مالیاتی را از دیگر اقدامات کمیسیون تلفیق برای کاهش احتمال کسری بودجه در سال 1390 اعلام کرد.