همایش ملی "هنر اسلامی" در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، دبیر همایش ملی هنر اسلامی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه زبان هنر بهترین شیوه برای انتقال پیام است، گفت: هنر نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد.

محمد حسین قریشی به جایگاه هنر در اسلام اشاره کرد و افزود: معماری مساجد و حرم ائمه معصومین(ع) همگی تجلی هنر اسلامی است.

به گفته این مسئول همایش ملی هنر اسلامی 11 و 12 آبان ماه سال جاری در بیرجند برگزار خواهد شد.

وی پژوهش‌های حوزه نظری و کاربردی را از جمله محورهای برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: تبیین مفهوم هنر اسلامی، تحولات هنر اسلامی در ایران معاصر، هنـرمندان مسلمان و خدمـات آنها، هنـر اسلامی و فناوری های نــویـن، پیشینـه و تـحولات هنر اسلامی در خراسان جنوبی از جمله موضوعات پژوهش در بخش حوزه نظری است.

رئیس دانشکده هنر بیرجند ادامه داد: جلـوه‌های هنـر اسلامی در سفالگـری ایران، جلوه‌های هنر اسلامی در معمـاری ایران، جلوه های هنر اسلامی در فرش و دستبافته های ایران، جلـوه‌های هنـر اسلامی در نگارگری ایــران و تعامل زبان، ادبیـات و هنـرهای کابـــردی اسلامی از جمله موضوعات پژوهش در حوزه کاربردی است.

وی عنوان کرد: اعضای هیئت علمی این همایش متشکل از هیئت علمی دانشگاه بیرجند، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء و دانشکده هنر تهران واصفهان است.

قریشی با بیان اینکه 45 میلیون تومان اعتباربرای برگزاری این همایش پیش بینی شده است، اضافه کرد: 30 میلیون تومان آن توسط دانشگاه بیرجند تامین شده و بقیه توسط سازمان پشتیبان این همایش تامین می شود.

وی با بیان اینکه عنوان مقالات محدود به این محورها نیست و از مقالات در زمینه های دیگر نیز استقبال می شود، یادآور شد: علاقه مندان می توانند حداکثر تا 15تیر مقالات خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.