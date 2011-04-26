خصوصی سازی محور مهمی برای توسعه شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید جمال الدین صمصمام شریعت ظهر سه شنبه در همایش شوراهای استان اصفهان با اشاره به اینکه شوراها نماد مردم سالاری دینی و برآِیند تفکر و خرد جمعی هستند، اظهار داشت: همچنین مدیریت شهر و روستا نیز از جمله وظایف آنهاست.

وی با بیان اینکه‌ شوراها در اجرای برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت برای اداره شهر باید از تجربیات دیگران و بهره‌مندی داشته باشند، تصریح کرد: با بهره‌مندی از تجربیات افراد باسابقه می‌توانند اقدامی خوبی را در راستای بهبود شرایط شهر انجام دهند.

معاون عمرانی استاندار اصفهان خدمت‌رسانی به مردم را از دیگر وظایف شوراها دانست و گفت: هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی استان حداکثر تا 9 اردیبهشت ماه جاری فرصت دارد تا اعضایش را تعیین کند.

وی همچنین با اشاره به احداث سالن اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در اصفهان اظهار داشت: این سالن باید با معماری ایرانی، اسلامی اصفهان ساخته شود.

صمصام شریعت با بیان اینکه با ساخت این سالن تحول عظیمی در توسعه استان به وجود خواهد آمد، ادامه داد: این همایش فرصت مناسبی برای استان در راستای توسعه و انجام اقدامات مهم و تاثیرگذار است.

وی با تاکید بر اینکه معماری سالن اجلاس سران باید معرف معماری شیعی و اسلامی و به سبک اصفهانی باشد، تاکید کرد: اقدامات اولیه این سالن در دست اقدام مسئولان شهری است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان بیان داشت: عملیات اجرایی ‌نمایشگاه بین المللی استان اصفهان در آینده نزدیک آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد شهرهای استان از یکصد به 115 شهر افزایش می‌یابد، ادامه داد: ساخت مصلاها و حوزه‌های علمیه در جهت تقویت و تفکر شیعی اسلامی از دیگر پروژه‌ای در دست مسئولان اصفهانی است.

صمصام شریعت گفت: قطار سریع السیر اصفهان – تهران و‌ توسعه حمل و نقل عمومی از جمله دیگر برنامه‌ها و خدمات در حال انجام در استان اصفهان است.

وی همچنین به پدیده تکان دهنده خشکسالی اشاره کرد و افزود: ساخت تونل‌های آبرسانی از جمله پروژه انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی به منظورمقابله با خشکسالی از جمله برنامه‌های مدیریت استان اصفهان است.