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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

آغاز بررسی جزئیات بودجه/

بانک مرکزی مجاز به افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی در بانکهای خارجی شد

بانک مرکزی مجاز به افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی در بانکهای خارجی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه دادند برای افزایش تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی سپرده گذاری کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه شنبه در بررسی جزئیات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی و در اجرای بندهای یک و سه ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوبه 25 خرداد 1387 به بانک مرکزی اجازه دادند برای افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک های عامل یا بانکهای خارجی سپرده گذاری کند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران مکلف شدند حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم کنند.

در بند دیگری مصوب شد وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران برای خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن 3 هزار و 300 میلیارد ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمان های یاد شده واریز شود.

کد مطلب 1298452

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