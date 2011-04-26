جای خبرنگاران در جلسات رسمی شورای شهر قم خالی است

عباس ذاکریان ظهر سه شنبه در آستانه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف و کارها در زمینه‌های مختلف رشد و توسعه شهری، اظهار داشت: اصحاب رسانه می توانند تصمیم گیری ها در شهر را تسهیل کنند و در حال حاضر جای خالی خبرنگاران در جلسات رسمی شورای شهر قم احساس می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: اگر خبرنگاران در جلسات حضور داشته باشند در جریان اولویت بندی های پروژه های شهری قرار می گیرند و متوجه می شوند که دغدغه های متعدد مردم در جلسات شورا نیز مطرح می شود.



ذاکریان در ادامه گفت: با توجه به نیازمندی متعدد و عقب ماندگی های زیادی که در شهر قم وجود دارد ما مجبور هستیم کارها را اولویت بندی کنیم و وقتی پروژه ها در جریان این اولویت بندی قرار گرفتند ممکن است موجبات نارضایتی برخی از مردم پدید آید و این جا است که اصحاب رسانه می توانند روی پروژه در نظر گرفته شده به عنوان یک مطالبه عمومی کار کنند و بدین شکل اذهان را روشن نمایند.



در شهرداری نسبت به مسائل فرهنگی یک نگاه هزینه بر وجود دارد



عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهرقم در بخش دیگری از سخنان خود به برخی عقب ماندگی های فرهنگی در شهر قم اشاره کرد و گفت: متأسفانه در مجموعه شهرداری قم نسبت به مسائل فرهنگی به جای یک نگاه سرمایه‌ای، یک نگاه هزینه بر وجود دارد.



نگاه به کارهای فرهنگی باید به صورت نگاه سرمایه گذاری باشد



وی خاطر نشان کرد: در صورتی که ما باید به برنامه های در ارتباط با فرهنگ سازی به صورت نگاه سرمایه گذاری نگاه کنیم به این شکل که چند سال بعد سود آن به همراه هزینه اولیه برمی گردد چرا که این یک اصل مهم است که با فرهنگ سازی بسیاری از هزینه هایی که قبلا تحمیل می شده کاهش پیدا خواهد کرد.



ذاکریان در اشاره به دلایل عدم رغبت به انجام کارهای فرهنگی و سرمایه گذاری در این زمینه از سوی شهرداری گفت: کار فرهنگی هم سخت است و هم دیربازده، همچنین مانند بقیه کارها از جمله انجام پرژوه های عمرانی امکان ارائه آن به صورت مشخص وجود ندارد.

