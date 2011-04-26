برنامه های جدی برای تثبیت اشتغال در استان البرز نیاز است

به گزار خبرنگار مهر، سعید زرندی بعداز ظهر سه شنبه در دیدار صنعتگران و معدن کاران استان با امام جمعه کرج اظهار داشت: استان البرز کارخانه های خصوصی و دولتی بزرگ و پتانسیلهای خاص دارد که همه اینها زمینه ساز اشتغال جوانان است.

وی ادامه داد: البرز به لحاظ کارگاهها و کارخانه های دارای پروانه در کشور رتبه پنجم را دارد به گونه ای که سه هزار واحد صنعتی در کرج دارای پروانه هستند.

زرندی خاطرنشان کرد: همچنین 50 معدن در استان البرز وجود دارد که عمده آنها در طالقان و اشتهارد هستند و توسعه آنها نیازمند برنامه ریزی مدت دار است.

وی همچنین از برنامه ریزی جدی برای توسعه معادن استان و نیز حل مسائل صنعتگران با حمایت سایر مسئولان استان خبر داد.