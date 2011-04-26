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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

زرندی:

برنامه های جدی برای تثبیت اشتغال در استان البرز نیاز است

برنامه های جدی برای تثبیت اشتغال در استان البرز نیاز است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان البرز گفت: البرز ظرفیتهای فراوانی برای اشتغال دارد که با برنامه ریزی جدی باید برای تثبیت این میزان ظرفیت تلاش کرد.

به گزار خبرنگار مهر، سعید زرندی بعداز ظهر سه شنبه در دیدار صنعتگران و معدن کاران استان با امام جمعه کرج اظهار داشت: استان البرز کارخانه های خصوصی و دولتی بزرگ و پتانسیلهای خاص دارد که همه اینها زمینه ساز اشتغال جوانان است.

وی ادامه داد: البرز به لحاظ کارگاهها و کارخانه های دارای پروانه در کشور رتبه پنجم را دارد به گونه ای که سه هزار واحد صنعتی در کرج دارای پروانه هستند.

زرندی خاطرنشان کرد: همچنین 50 معدن در استان البرز وجود دارد که عمده آنها در طالقان و اشتهارد هستند و توسعه آنها نیازمند برنامه ریزی مدت دار است.

وی همچنین از برنامه ریزی جدی برای توسعه معادن استان و نیز حل مسائل صنعتگران با حمایت سایر مسئولان استان خبر داد.

کد مطلب 1298456

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