فرماندار جدید بیله سوار در استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیله سوار، استاندار اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم طی سخنانی جهاد اقتصادی را نمود عینی جهاد دفاعی دانست و اظهار داشت: جهاد اقتصادی نمود عینی جهاد دفاعی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس است.

سیدحسین صابری اضافه کرد: این جهاد به مانند جهادی است که با حضور و مشارکت همه جانبه نیروهای مسلح، بسیج و اقشار مختلف مردم در عملیاتهای پیروزمندانه نگذاشتیم حتی یک وجب از خاک مقدس میهن اسلامی در دست دشمنان بماند.

وی افزود: همه ما وظیفه داریم در این مرحله حساس نیز با اعتقادی که بر اصل ولایت فقیه داریم، فرمایشات مقام معظم رهبری را سر لوحه امورات خود قرار داده و با آگاهی از ابعاد، شرایط و الزامات نسبت به تحقق شعار جهاد اقتصادی تلاش کنیم.

استاندار اردبیل نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف را مقدمه ای برای سال جهاد اقتصادی دانست و ابراز داشت: همه باید با الهام گرفتن از این منویات با تمام توان و تلاش برای پیشبرد اهداف عالیه نظام اسلامی قدم برداشته و فتنه ها و توطئه های دشمنان نظام را یکی پس از دیگری خنثی سازیم.

وی همچنین حرکت در چهارچوب احکام الهی، توکل به خدا، حضور و مشارکت مردم در جهاد اقتصادی و شناخت عمیق در امورات جامعه را ضروری دانست.

به گفته صابری در سال جاری منابع و امکانات دولت به طور عادلانه در تمام مناطق استان بویژه در روستاها به منظور جلوگیری از مهاجرت آنها و حاشیه نشینی در شهرها و کمک به افزایش تولیدات روستانشینان توزیع خواهد شد.

در این مراسم با تقدیر از زحمات نورعلی فصیحی فرماندار قبلی این شهرستان، رسول زیبا نژاد جلودار به عنوان فرماندار جدید بیله سوار معرفی شد. همچنین فصیحی نیز به عنوان مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری اردبیل منصوب شد.

استاندار اردبیل در این سفر ضمن بازدید از بخشهای مختلف گمرک و پایانه مرزی شهرستان بیله سوار، بر ضرورت تسریع در اجرا و اتمام پروژه های نیمه تمام این شهرستان تاکید کرد.