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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

نشست وزیر نیرو با جمعی از متخصصان و فرهیختگان ایرانی مقیم هلند

نشست وزیر نیرو با جمعی از متخصصان و فرهیختگان ایرانی مقیم هلند

مجید نامجو، وزیر نیرو و هیات همراه که برای شرکت در کمیسیون مشترک ایران و اکوادور عازم آن کشور شده بود، در راه بازگشت توقف کوتاهی نیز در هلند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت کشورمان در هلند با استفاده از این فرصت، نشستی را با حضور جمعی از متخصصان و فرهیختگتان ایرانی مقیم  هلند برگزار کرد.

وزیر نیرو در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات و گفتگو با جمعی از هموطنان ایرانی مقیم هلند، به تلاش ها و سیاست های دولت در زمینه انرژی و دستاوردهای حاصله در این زمینه پرداخت و خواستار همکاری بیشتر با متخصصان و محققان ایرانی خارج از کشور شد.

متخصصان و محققان ایرانی حاضر در این مراسم نیز به ابراز دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف پرداخته و بر ضرورت هم اندیشی و تعامل هرچه بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور با داخل تاکید کردند.

غریب آبادی سفیر کشورمان، ملکشاهی نماینده خرم آباد، سقایی نماینده استهبان و نی ریز و عطارزاده معاون وزیر نیرو نیز در این مراسم حضور داشتند.
 

کد مطلب 1298503

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