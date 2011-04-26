نشست وزیر نیرو با جمعی از متخصصان و فرهیختگان ایرانی مقیم هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت کشورمان در هلند با استفاده از این فرصت، نشستی را با حضور جمعی از متخصصان و فرهیختگتان ایرانی مقیم هلند برگزار کرد.

وزیر نیرو در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات و گفتگو با جمعی از هموطنان ایرانی مقیم هلند، به تلاش ها و سیاست های دولت در زمینه انرژی و دستاوردهای حاصله در این زمینه پرداخت و خواستار همکاری بیشتر با متخصصان و محققان ایرانی خارج از کشور شد.

متخصصان و محققان ایرانی حاضر در این مراسم نیز به ابراز دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه های مختلف پرداخته و بر ضرورت هم اندیشی و تعامل هرچه بیشتر ایرانیان مقیم خارج از کشور با داخل تاکید کردند.

غریب آبادی سفیر کشورمان، ملکشاهی نماینده خرم آباد، سقایی نماینده استهبان و نی ریز و عطارزاده معاون وزیر نیرو نیز در این مراسم حضور داشتند.

