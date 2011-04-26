پاکسازی به سبک نمادین/ گرامیداشت روز طبیعت در هفته زمین پاک!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، اولین حاشیه همایش زمین پاک در اولین قسمت برنامه خود را نشان داد تا پخش سرود جمهوری اسلامی ایران از نصفه آن شروع شود که این امر ناشی از ناهماهنگی ها در اجرای برنامه بود که موجب سردرگمی مهمانان شد.

تپق های مکرر مجری برنامه را شاید نتوان حاشیه آن نامید چرا که در طول این همایش تپق های مجری به بخش ثابت سخنان وی تبدیل شده بود البته استفاده متعدد مجری برنامه از عنوان هفته "هوای پاک" کمی جالب و تامل برانگیز بود به طوریکه حتی مجری و عوامل اجرای برنامه هم متوجه تفاوت دو مناسبت هفته زمین پاک و هوای پاک در دو تاریخ متفاوت نشدند که این امر از سوی کارشناسان محیط زیست به آنها یادآوری شد.

از دیگر نکات جالب توجه این برنامه تشکر مدیر امور فرهنگی دانشگاه لرستان از "میراث فرهنگی" به خاطر همکاری در همایش زمین پاک بود که این اشتباه با اشاره مسئولان محیط زیست اصلاح شد.

البته برگزاری همایش هفته زمین پاک به همت کانون "گردشگری" دانشگاه لرستان را شاید بتوان یکی از دلایل اشتباه مدیر امور فرهنگی این دانشگاه در استفاده از عنوان میراث فرهنگی به جای محیط زیست دانست که البته این موضوع نیز در نوع خود جالب به نظر می رسید.

از دیگر نکات جالب این برنامه سخنرانی های کوتاهی بود که مسئولان انجام دادند به طوریکه مدیر امور فرهنگی دانشگاه لرستان با عذرخواهی از اینکه "بلد نیست سخنرانی کند" در سخنان کوتاهی بر "رعایت حفظ محیط زیست" تاکید کرد و به قول خودش رفع زحمت کرد.

این در حالیست که به تنها سخنرانی علمی این همایش که توسط یکی از کارشناسان محیط زیست لرستان صورت گرفت تنها 10 دقیقه وقت اختصاص یافت تا در نیمه های بحث با دادن یک برگه کاغذ از این کارشناس خواسته شود که بحث را به پایان برساند که همینطور هم شد تا مهمترین بخش همایش زمین پاک ابتر باقی بماند.

ناهماهنگی در اجرای برنامه تا آنجا کشیده شد که با وجود اعلام مجری برنامه مبنی بر پخش "کلیپ"، یک مستند نیم ساعته برای حاضران پخش شد که به دلیل مشکلات در سیستم صوتی سالن کسی متوجه مباحث مطرح شده در آن نشد تا دانشجویان اندک حاضر در سالن هم یکی یکی سالن را ترک کنند.

به هر حال وضعیت این همایش بگونه ای پیش رفت که قبل از پایان برنامه آخر که پخش مستند بود سالن خالی شد و حتی مسئولان از جمله مدیر امور فرهنگی دانشگاه لرستان و همچنین مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز تا پایان همایش در سالن باقی نماندند تا برای اولین بار در طول برگزاری همایشها این مخاطبان باشند که به یک برنامه با خروج خود از سالن پایان می دهند.

توزیع برشورهای "گرامیداشت 13 فروردین، روز انس با طبیعت" از دیگر نکات جالب این همایش بود که با وجود پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان محیط زیست علت توزیع این بروشورها در هفته زمین پاک اعلام نشد.

از جمله نکات قابل تامل در پایان این همایش برنامه پاکسازی نمادین "محوطه دانشگاه" بود که در نوع خود جالب به نظر می رسید. این در حالی بود که مجری برنامه به دانشجویانی که با اکراه کیسه های زباله را می گرفتند یادآوری کرد که قرار نیست پاکسازی صورت گیرد و فقط موضوع "نمادین" خواهد بود.

البته دانشجویان حتی به صورت نمادین هم اقدامی در راستای پاکسازی انجام ندادند تا نفس اجرای این برنامه هم زیر سئوال برود چرا که اجرای برنامه پاکسازی در محوطه دانشگاهی که به خاطر وجود کارگران خدماتی در آن زباله ای وجود ندارد کمی عجیب و قابل تامل است.