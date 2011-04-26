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۶ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

وضعیت اکبری در ابهام/

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه/ شاید رضایی به الوحده برسد

آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه/ شاید رضایی به الوحده برسد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس، گفت:" با آماده شدن نتیجه MRI جلال اکبری می‌توان در خصوص مصدومیت این بازیکن اظهار نظر کرد."

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید زرینه عصر سه شنبه درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم سرخپوشان پایتخت، افزود:" پس از مصدومیت جلال اکبری در بازی برابر نفت تهران، باید بر اساس نتیجه MRI و معایناتی که انجام می‌دهیم، درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار نظر کرد. بر این اساس طی 24 ساعت آینده وضعیت مصدومیت وی مشخص خواهد شد. آنچه مسلم است اکبری به بازی روز پنجشنبه برابر مس کرمان نمی‌رسد."

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت محمد نوری نیز گفت:" مصدومیت مچ دست محمد نوری مربوط به بازی استیل آذین و حمله بازیکنان این تیم به این بازیکن است که در این بازی تشدید شد. قسمتی از استخوان دست نوری مو برداشته و ما سعی می‌کنیم با درمان و کنترل این مصدومیت او را به بازی با مس برسانیم."
 
وی درباره آخرین وضعیت غلامرضا رضایی، خاطر نشان کرد:" رضایی دویدن را شروع کرده است با این حال به احتمال زیاد به بازی مس نمی‌رسد. این احتمال وجود دارد که رضایی بتواند برای بازی هفته آینده پرسپولیس در برابر الوحده آماده شود تا در صورت صلاحدید کادر فنی به میدان برود."
کد مطلب 1298533

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