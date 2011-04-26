آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس از زبان زرینه/ شاید رضایی به الوحده برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید زرینه عصر سه شنبه درباره آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم سرخپوشان پایتخت، افزود:" پس از مصدومیت جلال اکبری در بازی برابر نفت تهران، باید بر اساس نتیجه MRI و معایناتی که انجام می‌دهیم، درباره آخرین وضعیت این بازیکن اظهار نظر کرد. بر این اساس طی 24 ساعت آینده وضعیت مصدومیت وی مشخص خواهد شد. آنچه مسلم است اکبری به بازی روز پنجشنبه برابر مس کرمان نمی‌رسد."

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس درباره وضعیت محمد نوری نیز گفت:" مصدومیت مچ دست محمد نوری مربوط به بازی استیل آذین و حمله بازیکنان این تیم به این بازیکن است که در این بازی تشدید شد. قسمتی از استخوان دست نوری مو برداشته و ما سعی می‌کنیم با درمان و کنترل این مصدومیت او را به بازی با مس برسانیم."