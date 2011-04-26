به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی ظهر امروز در دیدار «کین ایچی کومانو» سفیر ژاپن در ایران، با ابراز تاسف از وقوع زلزله ژاپن و نشر مواد رادیواکتیو در این کشور اظهار داشت: ملت ایران از این واقعه ناگوار بسیار متاثر شدند و با ملت ژاپن احساس همدردی می کنند.



وی افزود: با توجه به توانایی ها و دانش برتر ملت ژاپن اطمینان داریم که مشکلات بوجود آمده و تخریب های صورت گرفته در این کشور به سرعت جبران خواهد شد.



رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برتری فرهنگی و علمی ملت بزرگ ژاپن اظهار داشت: ژاپن با داشتن فرهنگی غنی نباید در راستای خواسته های نادرست برخی حکومت های ظالم حرکت کند چرا که همین قدرت های بزرگ با بمباران هیروشیما و ناکازاکی توسط آمریکا، در روند پیشرفت ملت ژاپن توقف ایجاد کردند.



معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: حادثه تلخ بمباران ژاپن برای هیچ ملتی فراموش شدنی نیست و ملت ژاپن نیز باید این حادثه تلخ را همواره به یاد داشته باشد و در برخی از مناسبات بین المللی از قدرت های زورگو پیروی نکند چرا که این برازنده ملتی بزرگ و بافرهنگ چون ژاپن نیست.



رحیمی در ادامه با بیان اینکه تحریم دشمنان هیچ مشکلی برای ملت ایران به دنبال نداشته و ایران در شرایط تحریم به پیشرفت های بزرگی در بخش های مختلف دست پیدا کرده است گفت: ایران هیچ محدودیتی برای گسترش روابط با ژاپن قائل نیست و دو کشور می توانند همکاری های مشترکی در بخش های مختلف داشته باشند.



وی با تاکید بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی دو کشور و افزایش رفت و آمد ها و تبادل هیات ها اظهار داشت: زمینه های متعددی برای همکاری مشترک میان دو کشور وجود دارد و تهران و توکیو می توانند در بخش های مختلف همکاری های گسترده ای داشته باشند.



«کین ایچی کومانو» سفیر ژاپن در ایران نیز در این دیدار با قدردانی از کمک‌ها و ابراز همدردی‌های ملت ایران درپی زلزله ژاپن گفت: دولت و ملت ژاپن هرگز کمک‌ها و همدردی‌های ملت ایران را فراموش نمی کند.



سفیر ژاپن در ایران، با بیان اینکه ملت ژاپن از سونامی اخیر متحمل خسارات فراوانی شده است گفت: ملت ژاپن نیز هرگز حادثه بمباران هیروشیما و ناکازاکی که واقعه‌ای تلخ و غم انگیز بود را فراموش نخواهد کرد.



وی همچنین گسترش روابط ایران و ژاپن را به نفع ملت‌های دو کشور دانست و از آمادگی کشورش برای توسعه روابط با ایران خبر داد.